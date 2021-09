Autoaufbrecher von Besitzer geschnappt, Wiesbaden, Emser

Straße, 03.09.2021, 00.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurden zwei Autoaufbrecher in Wiesbaden auf

frischer Tat ertappt, was zur Festnahme eines 36-jährigen Mannes führte. Das Duo

war um kurz nach Mitternacht in der Emser Straße in den Innenraum eines dort

geparkten Ford Fiesta eingedrungen. Just in diesem Moment kamen der Besitzer und

dessen Freunde zum Auto zurück und konnten einen der Täter, einen 36-jährigen

Mann, bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten. Der 36-Jährige

wurde zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und muss sich nun

in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen

Komplizen dauern an.

Bürocontainer von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Amöneburg, Unterer

Zwerchweg, 01.09.2021, 17.15 Uhr bis 02.09.2021, 06.50 Uhr,

(pl)In der Straße „Unterer Zwerchweg“ in Mainz-Amöneburg wurde in der Nacht zum

Donnerstag der Bürocontainer einer Recyclingfirma von Einbrechern heimgesucht.

Die Täter öffneten gewaltsam mittels eines Werkzeugs die Tür des

zweigeschossigen Containers und ließen hieraus einen Tresor mit Bargeld sowie

diversen Unterlagen mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mit Messer bedroht,

Wiesbaden-Westend, Helenenstraße, 02.09.2021, 18.30 Uhr bis 18.50 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in der Helenenstraße von einem

43-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben des Geschädigten sei

er gegen 18.30 Uhr in der Helenenstraße von einem Mann verfolgt worden. Da der

Verfolger hierbei ein Messer in der Hand gehalten habe, informierte der

31-Jährige die Polizei, woraufhin eine Fußstreife des 1. Polizeireviers den

43-Jährigen kontrollieren und das mitgeführte Messer sicherstellen konnte. Da

der 43-Jährige im Beisein der Polizisten noch versuchte, den 31-Jährigen ins

Gesicht zu schlagen, muss er sich diesbezüglich auch noch in einem

Ermittlungsverfahren verantworten.

Geparktes Auto erheblich beschädigt – Unfallflucht, Mainz-Kastel,

Ankertorstraße, 30.08.2021, 19.00 Uhr bis 31.08.2021, 05.45 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Mainz-Kastel wurde in der Nacht zum Dienstag ein

geparkter schwarzer Toyota erheblich beschädigt. Das im hinteren, rechten

Bereich beschädigte Auto war zwischen 19.00 Uhr und 05.45 Uhr auf einem

Parkplatz in der Ankertorstraße abgestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf

etwa 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer

effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die

Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die

Messstellen für die kommende Woche:

Dienstag: Hünstetten, Landesstraße 3275,

Donnerstag: Eltville, Bundesstraße 42,

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.