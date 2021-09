SEK Einsatz – 37-jähriger Mann festgenommen

Rauschenberg (ots) – Das Verhalten eines polizei bekannten 37-jährigen Mannes löste einen größeren Einsatz der Polizei aus. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann trotz seines erheblichen Widerstands um 16.50 Uhr fest und übergaben ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr. Durch den Widerstand bei der Festnahme erlitt der Mann Verletzungen, die noch vor Ort ärztlich versorgt wurden.

Der Mann hatte am Freitag 03.09.2021 gegen 11.40 Uhr, Unbeteiligte beleidigt und verbal bedroht und Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Die gesamten Umstände und anschließenden polizeilichen Ermittlungen deuteten darauf hin, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die Polizei sperrte aus Sicherheitsgründen und um weiterhin eine Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen den Einsatzort großräumig ab und zog Spezialkräfte hinzu.

Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Ostkreis

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Donnerstag, 02. September, um 11 Uhr in der Niederkleiner Straße in Stadtallendorf, einen 53 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, um 17.35 Uhr im Drosselweg in Kirchhain einen 34 Jahre alten Autofahrer und um 22.30 Uhr am Hallenbad erneut in Stadtallendorf eine 36 Jahre alte Autofahrerin.

Bei allen dreien besteht der dringende Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhren. Die Polizei veranlasste die dann teils richterlich angeordneten Blutproben.

Gladenbach – Tornetz beschädigt

Das Netz eines der Fußballtore auf dem Sportgelände der Europaschule in der Richard-Strauß-Straße war mutwillig abgerissen und entsprechend beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat zur Tatzeit zwischen Montag, 23. August und Freitag, 27. August Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Auto getreten

Aufgrund der unterschiedlichen Schuhprofile könnten durchaus zwei Täter für die Sachbeschädigung eines VW Golf verantwortlich sein. Die Abdrücke waren jeweils auf einer Fahrzeugseite.

Durch die Tritte entstand an dem Auto ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Golf parkte zur Tatzeit zwischen 09 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am folgenden Donnerstag, auf dem Lahnuferparkplatz an der Lahnstraße.

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Schwarzer Astra beschädigt – Unfallflucht

Der schwarze Opel Astra mit dem LDK-Kennzeichen parkte zur relevanten Unfallzeit am Donnerstag, 02. September, zwischen 06.20 und 15.20 Uhr, auf einem der quer zur Fahrbahn gekennzeichneten Parkflächen vor dem Anwesen Bahnhofstraße 48.

Wahrscheinlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision mit der Fahrertür des Opel. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

