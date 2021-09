Wetzlar: In Test-Center eingestiegen

(ots) – Mit zwei Smartphones der Marke “Apple” sowie einem I-Pad suchten Diebe im Karl-Kellner-Ring das Weite. In der Nacht von Mittwoch 01.09.2021 auf Donnerstag 02.09.2021 verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Container eines Test-Centers und griffen sich die rund 1.000 Euro teure Beute.

Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang am Test-Center auffielen, nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Haiger-Sechshelden: Dem Postauto den Spiegel abgefahren –

Nach einem Spiegelunfall auf der Straße “Zum Hengsbach” bittet die Dillenburger Polizei um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer. Am Freitag (27.08.2021), gegen 14.00 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Post seinen Transporter in Richtung Manderbach am rechten Fahrbahnrand ab. Nach nur wenigen Minuten kehrte er zurück und bemerkte einen frischen Unfallschaden an seinem linken Außenspiegel.

Offensichtlich hatte der Unfallfahrer beim Vorbeifahren das Gehäuse touchiert und einen Schaden von rund 350 Euro zurückgelassen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Manderbach fort.

Wer hat den Zusammenstoß mit dem Postfahrzeug am Freitag vergangener Woche beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Schülerin am ZOB nach Unfall verletzt –

Gestern Morgen (02.09.2021) prallten am ZOB in der Augustastraße ein Bus mit einer 12-jährigen Schülerin zusammen. Das in Bischoffen lebende Kind wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Gießener Klinik eingeliefert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Schülerin gegen 07.15 Uhr hinter einem an einem Haltesteg parkenden Linienbus auf die Augustastraße trat, um diese zu überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein Linienbus mutmaßlich mit Schrittgeschwindigkeit an dem Haltesteg vorbei. Die 12-jährige prallte gegen die Fahrerseite des Buses und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Schülerin.

Der 48-jährige Busfahrer aus Ehringshausen erlitt einen Schock, ein Rettungswagen transportierte ihn ins Dillenburger Krankenhaus.

Herborn: Nach Beschädigungen in der Walther-Rathenau-Straße wichtiger Zeuge gesucht –

Wie bereits berichtet, verkratzte ein Unbekannter am 27.08.2021 (Freitag) einen in Höhe der Walther-Rathenau-Straße 34 geparkten schwarzen Kia “Rio” (Pressemeldung vom 30.08.2021, 15.51 Uhr).

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen, der möglicherweise Angaben zu dem Täter machen kann. Sie sucht nach einem Spaziergänger, der am 27.08.2021, zwischen 22.00 Uhr und 23.50 Uhr mit seinem Hund in der Walther-Rathenau-Straße unterwegs war. Die Ermittler bitten diesen sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Dillenburg: Mini an Oranien-Halle zerkratzt –

Am Donnerstag (02.09.2021), zwischen 09.40 und 15.20 Uhr vergriffen sich Unbekannte an der Nassau-Oranien Halle am Lack eines schwarzen Minis. Auf dem Parkplatz der Sporthalle trieben die Täter Kratzer in die Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Wissenbach: Bobby-Car Unfall –

Mit Schmerzen am rechten Knöchel transportierte eine Rettungswagenbesatzung eine 12-jährige Bobby-Car-Pilotin ins Dillenburger Krankenhaus. Momentan gehen die Dillenburger Ordnungshüter davon aus, dass sie gegen einen stehenden Porsche prallte. Der 18-jährige Fahrer des SUV war gegen 17.50 Uhr auf der Bombergstraße von der Ortsmitte in Richtung Ortsausgang unterwegs.

Kurz vor der Einmündung der Schulstraße bemerkte er mehrere Kinder, die auf einem Mauervorsprung saßen. Er bremste seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Die Schülerin auf dem Bobby-Car konnte auf der stark abschüssigen Straße offensichtlich nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte leicht gegen die Frontschürze des Porsche.

Wetzlar: Benz-Lack zerkratzt –

Auf rund 5.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem weißen Benz zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Bleche der Motorhaube, der Fahrertür sowie des Kofferraums des weißen GLK.

Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Mittwoch (01.09.2021), gegen 14.00 Uhr bis Donnerstag (02.09.2021), gegen 07.45 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: Einbruch in Rewe-Markt –

In der Nacht von Donnerstag (02.09.2021) auf Freitag (03.09.2021) suchten Diebe den Rewe-Markt im Steuterweg auf. Die Täter drangen gewaltsam in den Rewe ein und ließen nach einer ersten Einschätzung der Markleitung eine unbekannte Menge an Zigaretten mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter vergangene Nacht am Rewe-Markt beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

