Korbach: Die Polizei-News

18-Jähriger prallt mit Pkw gegen Baum

Kloster Haina (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Gemünden am Donnerstagabend 02.09.2021 bei einem Verkehrsunfall auf der L3073 zwischen den Ortslagen Römershausen und Mohnhausen zu. Wie die Beamten der Polizeistation Frankenberg berichten, befuhr der 18-jährige mit seinem Pkw gegen 23:05 Uhr die L3073 aus Richtung Römershausen kommend in Richtung Mohnhausen.

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache verlor er kurz nach dem Ortsausgang die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei derart stark beschädigt, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nur unter dem Einsatz von schwerem Gerät konnte die Feuerwehr den jungen Fahranfänger aus seinem Fahrzeug befreien und so einer medizinischen Versorgung zuführen.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 18-jährige mittels RTW in ein Marburger Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die L3073 für die Dauer von

drei Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen