Zwei Unbekannte brechen Autos auf und flüchten ohne Beute

Kassel-Bettenhausen (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag 03.09.2021 in Bettenhausen bei 3 Autos Seitenscheiben eingeschlagen und eines der Fahrzeuge anschließend zur Suche nach Beute geöffnet. Betroffen waren ein VW Tiguan und ein VW Touran in der Erfurter Straße sowie eine Mercedes C-Klasse in der Osterholzstraße. Die Taten ereigneten sich gegen 2:40 Uhr in der Nacht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Unbekannten scheinbar aber keine Beute gemacht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ein Zeuge war durch einen Knall auf das Treiben aufmerksam geworden und hatte die zwei Täter daraufhin bei ihrem Treiben beobachtet. Er informierte umgehend die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten, die zwischenzeitlich die Flucht in Richtung Eichwaldstraße / Buttlarstraße angetreten hatten, verlief leider ohne Erfolg.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Männlich, ca. 175-180 cm, schlank, dunkle Jacke, dunkle Hose, Kappe (mit Kapuze darüber), welche unter der Kapuze grün “leuchtete”.

Täter 2: Männlich, ca.175-180cm, schlank, dunkelgrüne Jacke (Steppjacke), trug ebenfalls eine Kappe.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich

bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Einbruch in Bauhof – Polizei sucht Zeugen

Vellmar (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag 03.09.2021 in das Gebäude des Bauhofs in der Ihringshäuser Straße in Vellmar eingebrochen und haben dort offenbar Werkzeug erbeutet. Anschließend flüchteten die Einbrecher vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Einbrecher vermutlich über den Zaun geklettert und so auf das Gelände des Bauhofs gelangt. Gewaltsam brachen sie ein Tor und anschließend mehrere Türen der Gebäude auf. Gegen 3:40 Uhr lösten die Täter den Einbruchsalarm aus und ergriffen daraufhin vermutlich die Flucht über den Zaun an der Vorderseite des Geländes. Nach erster Einschätzung von Bediensteten sind verschiedene Werkzeuge aus den Räumen gestohlen worden. Die genaue Schadensaufstellung dauert derzeit noch an. Der Sachschaden, den die Einbrecher durch das Aufbrechen von Toren und Türen anrichteten, wird nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bauhofs beobachtet haben und die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Einbruch in Lebensmittelmarkt – Festnahme dank Zeugen

Kassel-Süd (ots) – Die schnelle Festnahme 2 marokkanischer Einbrecher noch auf frischer Tat, gelang Streifen der Kasseler Polizei am Freitagmorgen 03.09.2021 dank eines aufmerksamen Zeugen. Der 39-Jährige aus Kassel hatte 2 Männer beim Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße beobachtet und sofort die Polizei alarmiert.

Dank seiner Beobachtungen nahm eine Streife des Polizeireviers Mitte einen Tatverdächtigen noch beim Verlassen des Geschäfts fest, während ihre Kollegen vom Polizeirevier Süd-West den mutmaßlichen Komplizen hinter dem Gebäude schnappten. Für die 16 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Beide Männer stammen aus Marokko.

Aktuell hat nur der 23-Jährige einen Wohnsitz in Deutschland. Die Festgenommenen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des Hauses des Jugendrechts, Kommissariats 36 der Kasseler Kripo, geführt.

Der Notruf des Zeugen wegen des Einbruchs hatte die Polizei heute Morgen gegen 5 Uhr erreicht. Sofort waren Streifen von verschiedenen Kasseler Polizeirevieren zum Tatort geeilt. Nur eine Minute später nahmen die Beamten des Reviers Mitte bereits den 23-Jährigen beim Verlassen des Geschäfts fest. In seinen Taschen fanden sie rund 20 Schachteln Zigaretten, die er offenbar in dem Markt gestohlen hatte.

Wie die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Einbruchs ergaben, hatten die Täter zuvor die Glasschiebetür des Marktes eingetreten, anschließend gewaltsam aufgedrückt und waren so in das Geschäft gelangt. Dort machten sie sich an den Regalen mit Zigarettenpackungen zu schaffen.

Dem 16-Jährigen war offenbar noch kurz vor Eintreffen der Streifen die Flucht aus dem Markt gelungen, die jedoch hinter dem Gebäude ihr Ende fand. Dort hatte er vergeblich versucht, sich vor der Polizei in einem Gebüsch zu verstecken.

Ermittler suchen Zeugen zu weiterem Einbruch in der Innenstadt

Noch keinen Tatverdacht haben die Ermittler der Kasseler Kripo bei einem weiteren Geschäftseinbruch, der sich ebenfalls in der vergangenen Nacht in der Innenstadt ereignete. Auch ein möglicher Zusammenhang zu den Tatverdächtigen wird aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe derzeit geprüft. Gegen 4:20 Uhr waren bislang noch unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Treppenstraße eingebrochen.

Auch dort brachen Einbrecher gewaltsam die Glasschiebetür auf und entwendeten anschließend etwa 20 bis 25 Bekleidungsstücke der Marke Lacoste im Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, melden sich bitte unter

Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

