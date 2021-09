Wegen Baustelle verbotene Abkürzungen benutzt

Edesheim (ots) – Am frühen Abend fanden Mittwoch 01.09.2021 bei den Feldwegen rund um Edesheim Verkehrskontrollen statt. Viele Anwohner beschwerten sich über unbefugtes Befahren der Feldwege durch Autos und Lastwagen, zwecks Umgehung der Baustelle. Innerhalb einer Stunde wurden durch die Polizei insg. 19 gebührenpflichtige Verwarnungen (20EUR) ausgesprochen.

Auch heute und an den folgenden Tagen werden Kontrollen zu verschiedenen Tageszeiten bei Edesheim durch die Polizei durchgeführt. Für die Anwohner ist die Baustelle derzeit Belastung genug. Ein Appell an die KFZ-Fahrer, sich bitte an die ausgewiesenen Umleitungen zu halten.

Schulwegkontrollen

Bad Bergzabern (ots) – Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden, insbesondere an den Grundschulen und dem Schulzentrum in Bad Bergzabern, verstärkte Kontrollen durchgeführt. Sowohl das Verkehrsverhalten der Kraftfahrer und Schüler, welche zu Fuß zur Schule gehen, als auch die Rad fahrenden Schüler wurden beobachtet.

Den ABC-Schützen wurde beim Überqueren der Fahrbahnen Hilfestellungen gegeben und auf den Transport der Schülerinnen und Schüler ein Augenmerk gelegt. Am Schulzentrum Bad Bergzabern mussten mehrere Fahrzeugführer wegen Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot und fünf Verkehrsteilnehmern wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes beanstandet werden. Bei der Kontrolle der Schulbusse wurden 3 Busse wegen dem Fehlen von Fahrzeugurkunden, fehlender Nothammer und fehlende Warnleuchte sanktioniert.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Ludwigsplatz musste erfreulicherweise kein Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

Kontrollen anlässlich der B 10 Sperrung – Tempo 50 überwacht

Annweiler (ots) – Anlässlich der Sperrung der B 10 wurde auf der Landstraße 490 bei Annweiler eine Geschwindigkeitsmessung mittels Blitzeranhänger in der Zeit vom 30.08 bis 01.09.2021 durchgeführt.

In dem Messzeitraum, welcher sich auf drei Tage erstreckte, wurden insgesamt 14389 Fahrzeuge überprüft, hierbei konnten 160 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die Beanstandungsquote lag somit bei 1,11 %. Derzeit ist ein Tempolimit von 50 km/h an der Örtlichkeit angeordnet. Der Spitzenreiter wurde mit 84 km/h gemessen.

Nächtliche Kontrolle anlässlich der B10 Sperrung

Annweiler (ots) – Auf Grund der derzeitigen Sperrung der B 10 und der damit einhergehenden Umleitungsstrecke über Annweiler-Sarnstall/Rinnthal wurden durch die PI Landau von Dienstag auf Mittwoch in der Zeit von 23.45 bis 01.30 Uhr Verkehrskontrollen zur Nachtzeit durchgeführt.

Bei einer Überwachung des Durchfahrtsverbotes für Lastkraftwagen über 7,5 t wurden insgesamt 18 Fahrzeuge durch die Beamten kontrolliert. Hierbei ergaben sich sechs Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot.

Bei fünf Fahrzeugführern musste aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland eine Sicherheitsleistung im niedrigen dreistelligen Bereich erhoben werden. Die übrigen 13 kontrollierten Fahrzeuge waren berechtigt als Anlieger oder Anlieferer in den Ortsbereich eingefahren.

Bereits vorab wird durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Vorselektion an Hand der Kennzeichen/Ortskennungen durchgeführt. Zeitgleich wurde in Rinnthal das derzeitige innerörtliche Tempo 30 überwacht. Bei 12 überprüften Fahrzeugen wurden 5 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Die Höchstgeschwindigkeit mit 59 km/h konnte bei einem 40-Jährigen Saarländer gemessen werden, welcher nun mit einem Bußgeld rechnen muss.