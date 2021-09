Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 01.09.2021 gegen 08.55 Uhr, befuhr eine 16-jährige Frau aus Mannheim mit ihrem Motorrad den Westring in Richtung Flomersheimer Straße. An der Fußgängerampel zur Nelkenstraße musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter fahrende 84-jährige Pkw-Fahrer aus Frankenthal bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Die Frau stürzte hierbei zu Boden und wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von geschätzten 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Gartenhaus

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 30.08.2021, 20.00 Uhr bis 31.08.2021, 11.30 Uhr, in der Mierendorffstraße, Höhe Hausnummer 31, in ein Gartenhaus ein und entwendeten ein Fahrrad, einen Hochdruckreiniger und ein Fernsehgerät. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.