Polizei warnt vor Betrug mit Kryptowährungen und Transaktionen unbekannter Herkunft

Speyer (ots) – Am Mittwoch 01.09.2021 wurde bei der PI Speyer eine Strafanzeige erstattet, da ein Mann von einer ihm unbekannten Rufnummer kontaktiert und um Durchführung von Geldtransfers gebeten wurde. In der Folge stellte er Unbekannten sein Bankkonto zur Verfügung, um darauf eingehende Gelder weiterzuleiten und die Gelder auf eine Kryptowährungs-Tauschbörse einzuzahlen.

Die Polizei weist generell darauf hin, dass das Empfangen und Überweisen von Geldern unbekannter Herkunft für die betroffene Person selbst strafrechtliche Konsequenzen haben kann, weshalb davon dringend abgeraten wird, auch wenn die Unbekannten eine Belohnung oder einen Nebenjob versprechen.

Häufig kommt es zu Betrug mit Kryptowährungen:

Kryptowährungen sind Zahlungsmittel in Form von dezentral verwalteten Rechnungseinheiten, welche zur Absicherung auf kryptografische Eigenschaften setzen. Vereinfacht gesprochen: Es handelt sich eigentlich nur um Einträge in einer Datenbank.

Kryptowährungen sind schwer nachzuverfolgen, weltweit einsetzbar und damit inzwischen präferiertes Zahlungsmittel für entsprechende Täter und Tätergruppen. Die Gewinnsteigerungen, die einige Währungen erfahren haben, bringen “normale” Bürger dazu, unverhältnismäßig hohe Risiken, bis hin zum Totalverlust einzugehen. Dies geschieht zudem oftmals ohne dass auch nur ein Grundlagenwissen über die entsprechende Währung vorliegt.

Diese enorme Risikobereitschaft eröffnet dem potentiellen Täterkreis die Möglichkeit, sämtliche gängigen Betrugsdelikte auch im Bereich der Kryptowährungen umzusetzen.

Behandeln Sie Kryptowährungen sowie die entsprechenden Zugangsdaten wie Guthaben auf Ihrem Bankkonto.

Verwahren Sie Ihre Zugangsdaten (beispielsweise Passwörter und Wallets) sicher und vor dem Zugriff anderer geschützt auf.

Achten Sie beim Download vermeintlicher Walletsoftware auf die Quelle von der Sie diese herunterladen.

Geben Sie die entsprechenden “Private Keys” (Zugangsdaten) niemals gegenüber Dritten an.

Akzeptieren sie keine “Private Keys” von einer unbekannten Stelle.

Kryptowährungen, die einmal überwiesen worden sind, können nicht gegen den Willen oder ohne Mithilfe des neuen Gewahrsamsinhabers zurückgebucht werden. Dies ist auch nicht mittels richterlichen Beschluss möglich.

Verdächtiger Cannabisgeruch

Speyer (ots) – Bei einer 45-jährigen Speyererin, welche am 01.09.2021 um 23:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Wormser Landstraße einer Personenkontrolle unterzogen wurde, stellten die Beamten Cannabisgeruch fest, weswegen die Dame durchsucht wurde.

Dabei wurde eine mit Cannabis angereicherte selbstgedrehte Zigarette, ein sogenannter “Joint”, aufgefunden und sichergestellt.

Unerlaubte Veränderungen an KFZ in zwei Fällen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 01.09.2021 um 17:15 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle in der Burgstraße durchgeführt, in deren Verlauf beim Seat eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ein verändertes Fahrwerk festgestellt wurde, für welches keine Abnahme bei einem Sachverständigen vorlag. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde lediglich zum Zweck der Vorführung bei der nächsten Prüfstelle gestattet.

Am 01.09.2021 um 19:30 Uhr meldeten Zeugen Motorradfahrer mit auffälliger Fahrweise in der Speyerer Industriestraße. Die Polizeistreife stellte eine Gruppe von drei Motorradfahrern fest und unterzog sie einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde an dem KTM-Motorrad eines 24-jährigen Speyerers eine nachträglich eingebaute Auspuffanlage festgestellt, welche bei mehreren Messungen mittels Schallpegelmessgerät ein Standgeräusch von 100,5 dB verursachte.

Da für das Motorrad lediglich ein Standgeräusch von 93 dB konform gewesen wäre, war die Betriebserlaubnis erloschen und die Weiterfahrt wurde lediglich zum Zweck der Vorführung bei der nächsten Prüfstelle gestattet.

Versuchter Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots) – In der Zeit vom 31.08.2021, 18:30 Uhr bis zum 01.09.2021, 06:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Emanuel-Geibel-Weg und versuchten, eine Tür samt Rahmen aus dem Mauerwerk zu hebeln. Trotz erheblicher Kraftaufwendung gelang es nicht, die Tür zu öffnen, sodass die Täterschaft ohne Beute davonzog. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.