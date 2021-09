Nötigung im Straßenverkehr – PKW-Fahrer stoppt Bus für 45 Minuten

Limburgerhof (ots) – Im Bereich Carl-Bosch-Straße kam es am gestrigen Mittwoch, 01.09.21, in den Mittagsstunden zu einer Verkehrssituation, die für einen 70-jährigen Mann aus Altrip mit einer Strafanzeige wegen Nötigung endete. Was war passiert? Der 70-Jährige befuhr die Carl-Bosch-Straße, als ihm ein Omnibus entgegenkam, welcher sich bereits in einer Engstelle zwischen geparkten PKW befand.

Auf Grund der Größe des Busses war es diesem nicht möglich, nach rechts in eine Parklücke einzuscheren und dem Autofahrer Platz zu machen. Dies nahm der 70-Jährige zum Anlass, sein Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen und dem Bus für 45 Minuten den Weg zu versperren.

Erst die hinzugerufenen Beamten konnten die Verkehrssituation auflösen und den Verkehrsfluss wieder herstellen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Die Polizei mahnt: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert gegenseitige Rücksichtnahme und vorausschauendes Fahren. Man sollte nicht versuchen, sein Vorrecht mit Gewalt zu erzwingen, sondern auf große und sperrige Fahrzeuge Rücksicht nehmen.

Kontrollgruppe Schwerlast kontrolliert LKW, mehrere Beanstandungen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 01.09.21 führten Kräfte der Kontrollgruppe Schwerlast der Polizeidirektion Ludwigshafen im Rahmen einer Kontrollstelle in der Rudolf-Diesel-Straße Verkehrskontrollen an LKW durch. Begleitet wurden die Kontrollspezialisten von einem Team der Zentralen Bußgeldstelle Speyer. Es wurden 16 Fahrzeuge kontrolliert.

Hierbei legten die Beamten besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand der Lastkraftwagen. Bei 9 Fahrzeugen fanden sich technische Mängel und Beanstandungen, welche die Fahrzeugeigentümer beheben und anschließend vorführen müssen. In einem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ein weiteres Fahrzeug musste vor Ort stillgelegt werden und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Restalkohol führt zu Unfall im Morgengrauen

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 01.09.21, kam es in der Bahnhofstraße um ca. 08:00 Uhr morgens auf Höhe der Sparkassenfiliale zu einem Unfall während eines Einparkvorgangs. Ein 47-jähriger Autofahrer wollte gerade die Kundenparkplätze der Sparkasse befahren, da fuhr ein, am Straßenrand geparktes, Fahrzeug plötzlich rückwärts und stieß mit dem einparkenden Fahrzeug zusammen.

Bei dem 68-jährigen Unfallverursacher stellten die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, typische, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, sowie Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann gab an, in der vergangenen Nacht Alkohol konsumiert zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Auf E-Scooter mit Cannabis unterwegs

Dudenhofen (ots) – Am Mittwoch 01.09.2021 um 15:30 Uhr wurde der 25-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden Auffälligkeiten festgestellt, aufgrund derer dem Fahrer eine Urinprobe angeboten und sein Rucksack durchsucht wurde. Die Urinprobe ergab keinen Hinweis auf eine aktuelle Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Die Durchsuchung des Rucksacks führte letztlich jedoch zur Sicherstellung von 5,13 Gramm Marihuana in Alufolie. Gegen den 25-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen stammenden Mann wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall durch ausgefallene Ampel

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Mittwoch 01.09.21 kam es um ca. 15:00 Uhr an der Ampelkreuzung im Bereich der Shell Tankstelle auf der L528 zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Fahrzeugführerinnen. Eine 21-Jährige aus Böhl-Iggelheim befuhr zuvor die L532 von Schifferstadt kommend und beabsichtigte die Ampelkreuzung in Richtung Eisenbahnstraße zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung ausgefallen, weshalb sich die Vorfahrt nach den vorhandenen Verkehrszeichen richtete.

Die 21-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt einer, aus Richtung Speyer kommenden, 44-Jährigen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die hierdurch erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden, nicht mehr fahrbereiten, PKW wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt geregelt werden. Die Fahrerin, welche die Vorfahrt missachtete, muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie eines Verkehrsverstoßes, verantworten. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 36.000 EUR.

PKW nach Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahl beschlagnahmt

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 01.09.21, stellten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 03:30 Uhr morgens ein Fahrzeug fest, welches in der Mannheimer Straße geparkt war. An diesem Fahrzeug hatten sie erst wenige Tage zuvor die Kennzeichen sichergestellt, da diese nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet waren. Nun wurde der PKW mit anderen angebrachten Kennzeichen angetroffen.

Eine Überprüfung der Nummernschilder ergab, dass diese am 12.07.21 ebenfalls im Bereich Ludwigshafen entwendet wurden. Das Fahrzeug besaß keine amtliche Zulassung. Gegen den Halter wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Taten ermittelt, weshalb die Beamten das Fahrzeug nun sicherstellten und durch einen Abschlepper abschleppen ließen.

Gegen den Halter wurden entsprechende Strafverfahren wegen Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung eingeleitet. Der PKW soll nun eingezogen werden. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.