Platzverweis erteilt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Weil ein 31-Jähriger sich über die Wartezeit in einem Krankenhaus in der Karolina-Burger-Straße ärgerte, musste am 01.09.2021 gegen 21:15 Uhr, die Polizei gerufen werden. Der junge Mann hatte vor dem Eintreffen der Beamten die Angestellten angeschrien und sich aggressiv verhalten.

Auch gegenüber der Polizei zeigt er sich uneinsichtig und aggressiv. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, dem er nachkam.

In Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots) – Weil Mittwochabend 01.09.2021 gegen 20:40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz ein 63-Jähriger lautstark und aggressiv Passanten und Wartende anschrie, wurde die Polizei auf den Mann aufmerksam. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte er ebenfalls aggressiv und wedelte mit einer Flasche.

Um einen möglichen Angriff zu verhindern, mussten ihm Handschellen angelegt werden. Hierauf wurde der 63-Jährige noch wütender, sodass er schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Der 63-Jährige dürfte alkoholisiert gewesen sein, einen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Aufmerksame Zeugin

Ludwigshafen (ots) – Weil ihr eine Situation in einer Bank am Hans-Warsch-Platz komisch vorkam, meldete eine aufmerksame Zeugin sich bei der Polizei. Diese ging dem sofort nach und fuhr zu der Bank. Dort konnte ein 33-Jähriger angetroffen werden, der sich nicht ausweisen konnte. Er gab sodann Personalien an, die sich jedoch als falsch erwiesen.

Schließlich konnte er durch eine Recherche in den polizeilichen Systemen identifiziert werden. Der 33-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Einbrüche in Erscheinung getreten und war per Untersuchungshaftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 78-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde, kam es am 01.09.2021, gegen 14:20 Uhr, in der Bismarckstraße. Ein 36-jähriger Autofahrer war beim Abbiegevorgang in die Wredestraße mit der vorfahrtsberechtigten 78-Jährigen kollidiert. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Kleinbrand im Werkraum der IGS Edigheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(UG) – Am Donnerstag 02.09.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 06:42 Uhr zu einer Rauchentwicklung nach Edigheim in die Mühlaustrasse 51 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Verrauchung in einem Werkraum festgestellt. Die Nachschau ergab einen Kleinbrand, welcher sofort gelöscht wurde.

Die Räumlichkeiten wurden belüftet. Der betroffene Werkraum ist aktuell nicht benutzbar. Zum Zeitpunkt des Einsatzes hatte der Schulbetrieb noch nicht begonnen. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 3 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.