Alsheim – Einbruch in Kleingärten

Worms (ots) – Wie gestern bekannt wurde, sind unbekannte Täter in der Gemarkung

Alsheim in zwei Gartenhäuser eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch wurde der Zaun zu einem Kleingarten in der Mainzer Straße

aufgeschnitten und die Tür zur Laube aufgehebelt. Auch auf das unweit entfernte

Gartengrundstück an der L439 gelangten die Täter durch Aufschneiden der

Umfriedung. Aus den Gartenlauben wurden zwei Rasenmäher, Stromgenerator,

Gartenmöbel und weitere Gegenstände entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

B271 in Höhe Einmündung Dintesheim (ots)

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin hielt zunächst an der Haltebucht für den Linienverkehr in Höhe der Einmündung Dintesheim in Fahrtrichtung Flomborn, fuhr anschließend in den fließenden Verkehr ein, um kurz darauf in einen Wirtschaftsweg auf der linken Seite abbiegen zu wollen. Der zu diesem Zeitpunkt auf der B 271 in gleicher Fahrrichtung fahrende 56-jährige Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern und kam im Anschluss auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer sowie ein weiterer Insasse wurden leicht verletzt und wurde in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bornheim, L408, Anschlussstelle BAB (ots)

Ein Kleintransporter verließ am gestrigen Nachmittag (01.09.2021)die BAB 61 an der Anschlussstelle Bornheim aus Richtung Ludwigshafen kommend. Beim Einbiegen in die L408 nach links in Richtung Bornheim kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der mit drei Personen besetzt war. Die 51-jährige Pkw-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und wurde in eine Mainzer Klinik verbracht. Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie der 59-jährige Beifahrer des Pkw wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die L408 für einige Minuten voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht durch Sattelzug

Gau-Odernheim, L414 (ots)

Ein Sattelzug befuhr am Mittwoch, 01.09.2021, gegen 08:00 Uhr die L 414 aus Richtung Gau-Odernheim kommend in Fahrtrichtung Dittelsheim-Heßloch. Auf halber Strecke hielt der Sattelzug an und beabsichtigte zu wenden. Hierfür fuhr der Lkw-Fahrer seine Fahrzeugkombination rückwärts in einen Wirtschaftsweg. Beim Wiedereinfahren auf die L 414 touchierte er vermutlich mit dem ausscherenden Sattelauflieger ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten auf der L 414 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim fort, konnte aber letztlich in Biebelnheim durch den nachfahrenden Zeugen in Höhe des dortigen Feuerwehrhauses gestoppt werden. Nach einem kurzem Wortgefecht des Lkw-Fahrers mit dem Zeugen fuhr der Lkw schließlich in Richtung BAB 63 davon. Laut Aussage des Zeugen handelte es sich um eine gelbe Sattelzugmaschine mit weißem Sattelanhänger mit polnischem Kennzeichen. Das Kennzeichen der Zugmaschine ist nicht bekannt.