Mit Wassereimer geworfen

Kaiserslautern (ots) – Weil er seine Nachbarin mit einem vollen Wassereimer

mutmaßlich treffen wollte, ermittelt jetzt die Polizei gegen einen 32-Jährigen

wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung. Die Parteien liegen im

Clinch miteinander. Letzte Woche eskalierte der Streit und der 32-Jährige warf

den Eimer nach der Frau. Er verfehlte sie. Allerdings wurde die Frau bis zum

Bauchnabel hin nass. Bei der Polizei erstattete sie eine Anzeige. Die Beamten

richteten an den 32-Jährigen eine sogenannte Gefährderansprache. Eine

Strafanzeige wird nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt. |erf

E-Bikes aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Wieder sind zwei E-Bikes weggekommen. In der Nacht zum

Mittwoch wurden die Fahrräder aus einer Garage in der Spicherer Straße

gestohlen. Bereits im August stahlen Diebe zwei Elektrofahrräder aus einem

Keller in der Alex-Müller-Straße (wir berichteten: https://s.rlp.de/WdCYm). Ob

ein Tatzusammenhang besteht, steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mehrere Unfallfluchten angezeigt

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Mittwoch dabei

geholfen, eine Unfallflucht in der Esperantostraße zu klären. Die Frau hatte

beobachtet, wie der Fahrer eines Toyota Tacoma auf seinem Weg durch die Straße

gegen einen geparkten Landrover stieß und diesen beschädigte. Trotzdem setzte

der Toyota seine Fahrt einfach fort – und parkte schließlich etwa 30 Meter

weiter am gegenüberliegenden Fahrbahnrand.

Die Zeugin konnte der Polizeistreife das Verursacherfahrzeug zeigen. Die

Unfallschäden passten zueinander. Der 54-jährige Verursacher hat sich noch nicht

dazu geäußert. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

Gesucht wird unterdessen noch nach dem Verantwortlichen, der in der Mainzer

Straße auf einem Anwohner-Parkplatz den Parkbügel beschädigt hat. Der betroffene

Nutzer des Parkplatzes stellte den Schaden am Mittwochvormittag fest, als er

selbst mit seinem Auto wegfahren wollte. Demnach ist offensichtlich ein anderes

Fahrzeug beim Rangieren gegen den Bügel gestoßen, hat ihn umgedrückt und dabei

total beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr, und

Mittwochvormittag, 9 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 – 2150 entgegen.

Ebenfalls einfach abgehauen ist der Fahrer eines blauen Lkw, der am

Mittwochvormittag an der Ecke Bismarckstraße/Wilhelmstraße eine Ampel beschädigt

hat. Zeugen beobachteten gegen 10.40 Uhr, wie der Lkw aus Richtung Messeplatz

kam und an der Ampel nach rechts in die Wilhelmstraße abbog. Dabei blieb er an

der Fußgängerampel hängen, die durch den Anstoß zu Boden fiel. Die Reaktion des

Lkw-Fahrers: Er setzte sein Fahrzeug zunächst ein Stück zurück, um dann einfach

in Richtung Fischerstraße weiterzufahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vom Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um ein blaues Lkw-Gespann

mit kleiner Zugmaschine und größerem Auflieger gehandelt hat; der Anhänger trug

ein SI-Kennzeichen.

Nachträglich gemeldet wurde ein Unfall mit Fahrerflucht in der Straße „Am

Vogelgesang“. Ein Anwohner zeigte am Mittwoch an, dass am Vortag sein Auto von

einem Unbekannten gerammt wurde. Der Verursacher sei vermutlich beim Wenden oder

Rangieren gegen den Opel Insignia gestoßen. Er meldete den Schaden jedoch nicht,

sondern machte sich aus dem Staub. Zurück blieb ein Schaden am vorderen

Stoßfänger des Opel. Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum – am Dienstag zwischen

9 und 15 Uhr – unter dem Carport des Anwesens. Die Ermittlungen laufen. |cri

Gegen Schutzplanke geprallt und abgehauen

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Schaden von mehreren hundert

Euro hat ein unbekannter Autofahrer auf der L382 zwischen Niederkirchen und

Schallodenbach angerichtet. Nach dem Verantwortlichen wird gesucht, die Polizei

bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150.

Festgestellt wurde der Schaden durch die Straßenmeisterei. Die genaue Unfallzeit

ist allerdings unklar.

Den Spuren nach zu urteilen, muss der unbekannte Fahrer auf seinem Weg in

Richtung Schallodenbach in Höhe der Einmündung zur K28 (Abzweigung in Richtung

Wörsbach) nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke

geprallt sein. Trotz des entstandenen Schadens fuhr der Unbekannte einfach

weiter.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug des Verursachers Schäden

davongetragen hat. Näheres ist derzeit nicht bekannt. |cri

Handtasche im Auto und Seitenscheibe offen

Kaiserslautern (ots) – Dass Diebe jeden Fehler schamlos ausnutzen, hat sich am

Dienstag in der Donnersbergstraße wieder einmal gezeigt. Eine Besucherin des

Hauptfriedhofs hatte ihren Pkw gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war

auf den Friedhof gegangen. Bis sie 30 Minuten später zum Wagen zurückkehrte,

hatten die Diebe bereits zugeschlagen.

Die unbekannten Täter nutzten die Gelegenheit, dass die Seniorin zum einen

vergaß, die Scheibe an der Beifahrertür vollständig zu schließen, und dass sie

so unvorsichtig war, ihre Handtasche im Auto zu lassen. Alles Weitere war für

die Diebe ein Kinderspiel: Sie öffneten den Wagen und schnappten sich die

komplette Tasche samt Inhalt. Dadurch erbeuteten sie unter anderem die Geldbörse

mit Personalausweis, Führerschein, Bankkarte und Bargeld. Der Schaden liegt bei

mehreren hundert Euro.

Wir appellieren an alle Autobenutzer: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und

schließen Sie auch alle Fenster, sobald Sie den Wagen verlassen – egal, ob Sie

nur 5 Minuten weg sind oder mehrere Stunden. Und auch unabhängig davon, wie

lange Sie weg sind und wie weit Sie sich entfernen: Lassen Sie weder

Wertgegenstände noch Taschen oder sonstige Sachen, die für Diebe interessant

sein könnten, im Auto zurück! |cri