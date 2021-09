Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstag 02.09.2021 gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem versuchten sexuellen Missbrauch von Kindern in der Nähe des Spielplatzes zwischen der Eugen-Roth-Straße und Am Weidenschlag in Oggersheim.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet um Zeugenhinweise unter: 0621-9632773.