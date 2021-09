Ludwigshafen (ots) – Ein 20-Jähriger fuhr am 28.08.2021 gegen 01 Uhr betrunken mit einem E-Roller in der Frankenthaler Straße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Auf der Dienststelle ordnete ein Polizeibeamter eine Blutprobe an, die von einem Arzt entnommen wurde. Durch den Nadelstich habe der 20-Jährige Schmerzen erlitten, sodass er gegen den Beamten eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt erstattete.

Ein 43-Jähriger Fahrradfahrer stürzte am Mittwoch 01.09.2021 gegen 20:30 Uhr in der Prälat-Caire-Straße. Das beobachteten 2 Zeugen, die sich umgehend um den Mann kümmerten und die Polizei verständigten. Vor Ort mussten die Beamten feststellen,

dass der Radfahrer stark alkoholisiert war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Ursächlich für den Sturz dürften außerdem zwei schwere Einkaufstüten gewesen sein,

die an seinem Lenker hingen.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.