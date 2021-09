Karlsruhe – Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr ereignete sich in einer Wohnung

in der Bernsteinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel eine räuberische Erpressung.

Zwei bislang unbekannte Männer mit dunkelblauer Handwerkerkleidung klingelten

nach aktuellem Stand der Ermittlungen an der Wohnungstür eines 86-jährigen

Mannes. Der Mann öffnete die Tür und gab an, dass aktuell keine Reparaturen

anstünden. Daraufhin sprühte einer der beiden Tatverdächtigen Reizgas in das

Gesicht des Mannes. Die Unbekannten drängten den Mann zurück in die Wohnung,

traten in die Räumlichkeiten ein und schlossen die Haustür. Im Anschluss hatten

es die beiden Männer offenbar auf einen Tresor abgesehen. Als der Geschädigte

angab, dass sich seine Frau beim Einkaufen befinden und umgehend zurückkehren

würde, ergriffen die beiden Tatverdächtigen nach einer kurzen Absprache die

Flucht.

Der 86-Jährige erlitt leichte Verletzungen an den Augen und im Gesicht. Er wurde

von einem Rettungsdienst versorgt. Diebesgut wurde nicht entwendet. Ein Schrank

wurde beschädigt.

Die beiden tatverdächtigen Männer sind zwischen 30 und 40 Jahre alt. Beide haben

dunkelblonde bis braune Haare und einen Kurzhaarschnitt. Sie werden zwischen 176

180 cm groß beschrieben und sind gebräunt im Gesicht. Nach Angaben des

Geschädigten trugen sie dunkelblaue Handwerkerkleidung. Diese bestand aus einer

Hose und einer langärmeligen Jacke. Beide Männer trugen zudem eine schwarze

Mund-Nasen-Maske.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern, welche weitere

Angaben zu den beiden Männern machen können. Diese werden gebeten, sich

telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in

Verbindung zu setzen.

Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz: 59-jähriger obdachloser Mann vermisst

Karlsruhe (ots) – Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil fahndet derzeit nach dem

59-jährigen Reiner Laskowski und bittet um Unterstützung der Bevölkerung.

Der Vermisste war seit Jahren als Wohnsitzloser, überwiegend im

Schwarzwald-Baar-Kreis, unterwegs. Er wurde zuletzt am 5. Mai in

Baiersbronn-Klosterreichenbach, unweit der S-Bahn Haltestelle in Richtung

Rastatt, polizeilich kontrolliert. An den Folgetagen könnte sich der Vermisste

in der Region Gaggenau, Bischweiler, Rastatt, Durmersheim, Karlsruhe-Ettlingen

und Karlsbad aufgehalten haben. Bisherige polizeiliche Ermittlungen zu seinem

Aufenthaltsort verliefen negativ.

Es ist nicht auszuschließen, dass Reiner L. Opfer einer Straftat geworden

ist.

Personenbeschreibung:

Reiner L. hat eine ungepflegte Erscheinung, eine kräftige Statur, ist

etwa 1,80 Meter groß, hat lange, weißgraue Haare und einen langen Bart.

Hinweise erbeten:

Wer hat den Vermissten gesehen und kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort

geben?

Hinweise bitte unter Tel. 07721-6010 an die Polizei Villingen-Schwenningen oder

an jede andere Polizeidienststelle.

Alle Infos und das Foto des Vermissten sind auf der Fahndungsseite der Polizei

unter https://fahndung.polizei-bw.de/ abrufbar.

Link zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5009920

Karlsruhe – Ausreißer-Schaf sorgte am Morgen für Aufsehen

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Anrufe gingen am Donnerstagmorgen bei der

Polizei aufgrund eines ausgebüchsten Schafes ein. Gegen 06:30 Uhr wurde das Tier

zunächst auf einem Spielplatz in Karlsruhe-Durlach gesichtet. Kurze Zeit später

passierte das Schaf die angrenzende Max-Beckmann-Straße und verweilte

schließlich auf einer Grünfläche zwischen zwei Hochhäusern. Eine Streife des

Polizeireviers Karlsruhe-Durlach rückte an und betrieb Aufklärung. Offenbar war

das Tier aus einem in der Nähe befindlichen Gehege entlaufen. Der dazugehörige

Schäfer konnte ausfindig gemacht werden. Bis zum Eintreffen des Schäfers vor Ort

übernahmen die eingesetzten Polizeibeamten die Aufsicht über das Tier.

Karlsruhe – Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 47-Jährige und ein 29-Jähriger waren am Mittwoch gegen

20.20 Uhr hintereinander mit ihren Fahrrädern auf der Fußgängerbrücke des

Manfred Hädinger Wegs in Richtung Günther-Klotz-Anlage unterwegs. Am Ende der

Brücke bog die 47-Jährige unvermittelt nach links ab. Der unmittelbar

dahinterfahrende 29-Jährige prallte gegen das Rad der Frau und beide stürzten.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mit Rettungswagen in

Krankenhäuser gebracht.

Karlsruhe – Unfall am „Kühlen Krug“

Karlsruhe (ots) – Drei Menschen wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10

auf Höhe der Ausfahrt „Kühler Krug“ am Mittwochabend verletzt.

Ein aus Richtung Rheinland-Pfalz kommender 34-jähriger Fahrer eines Ford übersah

offenbar einen an der roten Ampel wartenden 38-jährigen mit seinem VW. Dieser

wurde wohl durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm wartenden Mercedes Benz

geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren

tausend Euro.

Sowohl der 38-Jährige als auch die beiden im Mercedes Benz mitfahrenden jungen

Frauen, 16 und 18 Jahre alt, wurden leicht verletzt.