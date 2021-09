Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: Trotz Fahrverbots unterwegs – 22-Jähriger versucht Polizei zu täuschen

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als die Beamten des

Polizeireviers Neckargemünd am Mittwochabend gegen 23:20 Uhr die Weinheimer

Straße/ L 535 in Richtung Altneudorf befuhren, stellten sie auf Höhe der

Rathausstraße ein Citroen fest, der kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn geriet.

Daraufhin entschlossen sich die Polizisten zu einer Verkehrskontrolle. Noch vor

Beginn der Kontrolle konnten die Polizisten dann allerdings beobachten, wie der

Fahrer plötzlich ausstieg, zum Kofferraum rannte und die Heckklappe öffnete.

Währenddessen rutschte der Beifahrer wiederum auf den Fahrersitz. Die Polizisten

konfrontierten die beiden 22-und 19-Jährigen mit dem offensichtlichen

Täuschungsversuch. Nachdem die beiden Männer dies zunächst abstritten, gaben sie

den Fahrerwechsel schließlich doch zu. Bei der anschließenden Überprüfung der

Personen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige, der das Auto zuvor gefahren

hatte, aufgrund eines bestehenden Fahrverbots derzeit kein Fahrzeug führen darf.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Fahrzeugschlüssel seinem 19-jähriger

Beifahrer übergeben. Dieser verfügte über eine gültige Fahrerlaubnis.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der

22-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots

rechnen.

Heidelberg-Schlierbach: Unfall nach Rotlichtverstoß – eine Person verletzt; Ermittlungen richten sich gegen beide Unfallbeteiligten

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Ein 56-Jähriger befuhr am Mittwochabend gegen

20:50 Uhr mit seinem LKW (3,5 t) die B37 in Fahrtrichtung Neckargemünd. Auf Höhe

der Orthopädie stieß der 56-Jährige an der Kreuzung mit einer 29-jährigen

Mazda-Fahrerin zusammen. Die Frau kam zuvor aus der Maria-Zimmermann-Straße und

wollte auf die B37 in Richtung Heidelberg abbiegen. Durch den Aufprall lösten im

Mazda sämtliche Airbags aus. Die 29-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht

verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte die Frau ab. Beide

Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden

wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Die Vorfahrt im Kreuzungsbereich ist durch ein Ampelsystem geregelt. Ein Defekt

an der Lichtzeichenanlage wird aktuell ausgeschlossen. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und ermittelt derzeit

gegen beide Fahrzeugführer wegen des Verdachts des Rotlichtverstoßes. Gegen den

56-Jährigen wird zusätzlich wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg-Rohrbach: Auffahrunfall verursacht – rund 8.000 EUR Sachschaden

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19

Uhr an der Krezung L600 / Karlsruher Straße. Ein 30-Jähriger Opel-Fahrer war auf

der L600 von Lingental kommend in Fahrtrichtung Rohrbach-Süd unterwegs, als er

hinter einem BMW an einer Bahnschranke halten musste. Beim Öffnen der Schranke

fuhren beide PKWs an, der BMW musste verkehrsbedingt aber nochmal abbremsen,

woaraufhin der Opel-Fahrer auffuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der

Sachschaden beträgt rund 8.000 EUR.