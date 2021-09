Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Fritzlar (ots) – 27.08.2021, 16:55 Uhr – Am Freitag letzter Woche ereignete sich auf der K 78 zwischen Züschen und Haddamar, ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein 59-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. An der Unfallstelle stellten die Polizisten eine Ölspur fest, die sich über mehrere Meter mittig auf der Fahrbahn befand. Es ist nicht auszuschließen, dass die Ölspur in Verbindung mit der regennassen Fahrbahn mit ursächlich für das Unfallgeschehen ist.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben dazu machen können, ob eine Ölspur schon vor dem Unfall dort bemerkt wurde. Wer hat die Ölspur verursacht? Ist die Ölspur vor dem Unfall schon gemeldet worden?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruch in Pizzeria

Fritzlar (ots) – 02.09.2021, 00:30 Uhr bis 10:00 Uhr – In eine Pizzeria im Schladenweg brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein und stahlen Bargeld. Die Täter brachen die Eingangstür des Restaurants auf und begaben sich anschließend in die Räumlichkeiten. Sie stahlen vorgefundenes Bargeld aus einer Geldkassette und aus einer Kellnergeldbörse.

Mit der Beute flüchteten die Täter durch die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Apotheke

Borken (ots) – 01.09.2021, 23:00 Uhr bis 02.09.2021, 07:30 Uhr – In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Jahnstraße ein und stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter brachen die Eingangstür der Apotheke auf und gelangten anschließend in die Geschäftsräume. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld aus der vorgefundenen Kasse.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen