Vorfahrt von Pedelec-Fahrer missachtet – 30-Jähriger schwer verletzt

Kassel-Wehlheiden (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag 01.09.2021 beim Abbiegen von der Kohlenstraße einem von hinten kommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Der 30-jährige Pedelec-Fahrer fuhr daraufhin gegen die rechte Seite des Pkw und verletzte sich schwer am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 16:10 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der aus der Schweiz stammende 53-jährige Fahrer eines VW Polo war auf der Kohlenstraße von der Eugen-Richter-Straße kommend in Richtung Schönfelder Straße unterwegs. Unmittelbar hinter der Christian-Reul-Straße bog er mit seinem Wagen nach rechts auf das Gelände der dortigen Tankstelle ab.

Dabei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt des von hinten kommenden und auf dem Radfahrstreifen fahrenden Pedelec-Fahrers, der bei dem folgenden Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

An Pkw und Pedelec waren Sachschäden von insgesamt rund 2.000 Euro entstanden. Der 53-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Aufmerksame Zeugin führt Polizei zu 2 Fahrraddieben

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Mittwochabend 01.09.2021 die Festnahme von 2 Fahrraddieben ermöglicht. Die 30-Jährige hatte im Vorbeigehen 2 Jugendliche dabei beobachtet, wie diese sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße an Fahrrädern zu schaffen machten. Als sie die Beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht. Wenige Minuten später gegen 21:30 Uhr, entdeckte die Kasselerin die beiden Jungen in der Nähe wieder.

Da jeder von ihnen nun plötzlich ein Mountainbike mitführte, rief die aufmerksame Zeugin die Polizei und blieb den mutmaßlichen Dieben auf den Fersen. Über Handy lotste sie die heraneilenden Streifen des Polizeireviers Mitte zu den beiden Jugendlichen. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen und den 17-Jährigen aus Kassel im Kirchweg fest.

In unmittelbarer Nähe fanden die Polizisten auch die von der Zeugin beschriebenen Mountainbikes, ein grau-pinkes der Firma Rockmachine und ein blau-schwarzes der Firma Giant. Die Beamten gehen davon aus, dass beide Räder im Bereich der Goethestraße oder angrenzender Straßen gestohlen worden waren und stellten diese sicher. Bei einem der Festgenommenen fanden sie im Rucksack zudem Aufbruchswerkzeug. Die Herkunft der Mountainbikes ist noch nicht geklärt, die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Beamten brachten die beiden Jugendlichen auf die Dienststelle. Sie müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie von ihrer Mutter von der Dienststelle abgeholt. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt.

