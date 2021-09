Diebstahl von Vögeln

Witzenhausen (ots) – Angezeigt wurde gestern erneut der Diebstahl von Kanarienvögel, die zwischen dem 27.08.21 und dem 31.08.21 in Neu-Eichenberg/Dorf entwendet wurden. Nach Angaben des Geschädigten betraten in diesem Zeitraum Unbekannte das Gartengrundstück und öffneten die dort aufgestellte Voliere aus der dann ca. 18 Kanarienvögel entnommen wurden.

Bereits vor einigen Wochen kam es ebenfalls zu einem derartigen Diebstahl. Der Schaden wird mit ca. 180 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Um 02:47 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck mit einem Reh, als er auf der L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Unteren Ellerbergstraße in Witzenhausen wurde zwischen dem 31.08.21, 17:00 Uhr und dem 01.09.21, 18:00 Uhr ein blauer VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Dieser wurde im Bereich des linken Kotflügels zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit Bus

14.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege am gestrigen Vormittag. Um 11:36 Uhr beabsichtigte ein 46-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw von einem Grundstück aus nach rechts auf die Friedrich-Wilhelm-Straße einzufahren. Dabei streifte er mit seinem Pkw einen Kraftomnibus, der in Richtung Moritz-Werner-Straße unterwegs war. Der Bus wurde von einem 19-Jährigen aus Heiligenstadt gefahren.

Verkehrsunfall beim Wenden

Um 16:45 Uhr befuhr ein 67-jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Straße “Am Bahnhof” in Bad Sooden-Allendorf in Richtung Städtersweg. In Höhe des Bahnhofs wendete der 67-Jährige mit seinem Pkw und kollidierte dabei mit dem Pkw einer 57-jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, die in Richtung B 27 unterwegs war. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Auf Pkw aufgefahren

Um 11:47 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 54-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße in Eschwege in Richtung Stadtmitte. In Höhe der BFT-Tankstelle musste die 54-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 60-Jährige aus der Gemeinde Berkatal zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Es entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Wiesenstraße in Eschwege ereignete sich gestern Nachmittag eine Unfallflucht. Zwischen 16:13 Uhr und 16:35 Uhr wurde dort ein im hinteren Bereich geparkter blauer Skoda Fabia an der Beifahrertür und dem Beifahrerspiegel angefahren und beschädigt. Vom flüchtigen Unfallfahrzeug blieb ein heller Farbabrieb zurück. Der Schaden an dem Skoda wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht ein 43-jähriger aus dem Südeichsfeld, der um 04:46 Uhr, von Thüringen kommend in Richtung Wanfried unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, an dem Fahrzeug (Mercedes Sprinter) entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 19:15 Uhr hielt sich Mittwochabend eine 47-Jährige aus Melsungen im Norma-Markt in der Heubergstraße in Eschwege auf. Nach ihren Angaben wurde ihr während des Einkaufs das Portmonee aus einer Westentasche gestohlen, möglicherweise von einer Tatverdächtigen, die sie als korpulent mit blondem schulterlangem Haar beschreiben kann. Diese war bekleidet mit einer Jacke und T-Shirt in pink oder lila sowie einer Leggins. Im Portmonee befand sich eine geringe Menge Bargeld sowie Ausweise und Bankkarte. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Tablet

Auf dem Parkplatz des Kindergartens “Rappelkiste” in der Rue de Carhaix in Waldkappel wurde gestern Morgen ein tablet Samsung Galaxy A 7 im Wert von 200 EUR gestohlen.

Um 08:10 Uhr begab sich eine 35-jährige aus Hessisch Lichtenau zu ihrem Kleinkind an das Auto, wobei sie zuvor den Kofferraum geöffnet hatte. In diesem Moment passierte ein “Pärchen” das Fahrzeug zu Fuß in Richtung Europaring, die möglicherweise das Tablet aus dem zu der Zeit geöffneten Kofferraum entwendeten. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Firma

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Fabrikstraße in Wehretal-Langenhain. Nachdem der Zaun überstiegen wurde, wurde ein Fenster der Lagerhalle eingeschlagen, um in diese einzusteigen. Dabei wurde jedoch der Alarm ausgelöst, so dass der Einbruch abgebrochen wurde. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Aufgrund der Alarmauslösung lässt sich die Tatzeit auf 00:40 bis 01:20 Uhr eingrenzen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-30 Jahre, schwarzes Haar. Er trug einen Hoodie, die Kapuze war über das Gesicht gezogen. Weiterhin war der Täter mit einer Jeanshose und schwarzen Sneakern bekleidet.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen