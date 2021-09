Mannheim, A6: Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall – Zeugen gesucht

Mannheim, A6 (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verursachte durch ein

gefährliches Überholmanöver am Mittwochmorgen auf der A6 einen Verkehrsunfall

und flüchtete danach in Richtung Mannheim. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin war

gerade dabei die zweispurige Abfahrt von der A6 in Richtung A656 zu nehmen. Die

Frau befand sich auf der linken Spur, als sich der Unfallfahrer von hinten

annäherte und mit hoher Geschwindigkeit auf der rechten Spur an ihr vorbeifuhr.

Aufgrund eines weiteren Fahrzeugs auf der rechten Spur zog der Unbekannte zu

früh auf die linke Spur zurück und streifte den Mercedes der Frau. Dabei

entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern,

fuhr der Unfallverursacher davon. Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: PKW

Kombi, dunkelgraue bzw. schwarze Lackierung, vermutlich Mazda 6 mit Mosbacher

Zulassung (MOS). Bei dem Flüchtigen soll es sich um eine männliche Person

gehandelt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens

vom Unfallort eingeleitet. Zeugenhinweise zum Fahrer oder dem Unfallgeschehen

können dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim (Tel.: 0621/470930)

mitgeteilt werden.

Mannheim: Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt

Mannheim (ots) – Eine missachtete Vorfahrt führte am Mittwochnachmittag gegen

15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW-Kipper. Die

45-jährige Unfallverursacherin war mit ihrem Ford Kuga entlang der Krefelder

Straße unterwegs, wo es an der Kreuzung zur Casterfeldstraße zum Zusammenstoß

mit dem 54-jährigen LKW-Fahrer kam. Beide Beteiligte blieben unverletzt, es

entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Mannheim-Oststadt: Autoaufbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Laptop, Handy und Geldbeutel entwendete ein bislang

unbekannter Täter am Mittwochabend aus einem geparkten BMW in der

Gottlieb-Daimler-Straße. Zwischen 19:45 Uhr und 22:00 Uhr schlug der Täter die

hintere Seitenscheibe des Wagens ein, um an die Gegenstände auf dem Rücksitz zu

gelangen. Allein der Diebstahlschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt

unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.