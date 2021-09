Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vier geparkte PKW beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Sachschaden von mindestens 12.000

Euro verursachte am Mittwochabend ein bislang unbekannter Fahrer in der

Blumenstraße. Mehrere Zeugen nahmen gegen 21.30 Uhr einen lauten Knall wahr, der

offenbar dem Unfall auf Höhe der Hausnummer 41 zuzuordnen war. Der unbekannte

Unfallverursacher kam ersten Ermittlungen nach von der Fahrbahn ab und

kollidierte dabei mit einem geparkten Seat. Durch die Wucht des Unfalls wurde

der Seat auf ein dahinter parkendes Auto geschoben. Dieses wiederum wurde auf

zwei weitere Geparkte geschoben, sodass insgesamt vier Autos erheblich

beschädigt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom

Ort des Geschehens. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls oder

Hinweisgeber, die Angaben zum Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten,

sich unter 0621 174-4111 an die Ermittler zu wenden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein

36-jähriger Autofahrer in Leimen, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der

36-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 2 Uhr mit seinem Opel in der

Rohrbacher Straße in Höhe der Bürgermeister-Lingg-Straße auf. Beim Erkennen des

Polizeifahrzeugs flüchtete der Mann in das dortige Wohngebiet in Richtung

Heltenstraße. Die Beamten folgten dem Opel mit einer Geschwindigkeit von bis zu

80 km/h. Nachdem sie das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren hatten,

konnte sie es in der Verlängerung des Wölfelweg schließlich stehend wieder

auffinden. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten gleich deutlichen

Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6

Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Zip-Tütchen mit einem

weißen Pulver. Dieses erwies sich als rund 2 Gramm Amphetamin.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Drogenbesitzes und

Verdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Zusammenstoß am Mittwochabend

auf der L722 bei Schwetzingen wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer leicht

verletzt. Ein 52-jähriger Mann war mit seinem VW zunächst auf der L 722 von der

Talhausstraße kommend unterwegs. In Höhe des Zubringers zur B 39 in Richtung

Hockenheim fuhr der ortsunkundige 52-Jährige langsam und mittig. Als er

schließlich zum Wenden ansetzte, übersah er den ausweichenden Kraftradfahrer und

stieß mit ihm zusammen. Der 27-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich

leichte Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch

Rettungskräfte zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert. Das nicht mehr

fahrtüchtige Motorrad wurde abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von rund

5.000 Euro entstanden.

Hockenheim/BAB 6: Unbekannter blendet Autofahrer mit Laserpointer – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, ist bereits

am Samstagabend ein 31-jähriger Autofahrer auf der A 6 bei Hockenheim mit einem

Laserpointer geblendet worden. Der 31-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der A

6 in Richtung Heilbronn unterwegs, als er in Höhe der Tank- und Rastanlage

Hockenheim von einem grünen Laserstrahl geblendet wurde. Der Mann musste

kurzzeitig die Augen schließen und seinen Blick abwenden. Dabei geriet er

mehrmals von seiner Fahrspur ab. Zu einem Zusammenstoß oder einer Behinderung

anderer Verkehrsteilnehmer kam es dabei jedoch nicht.

Die Ermittler der Autobahnpolizei Walldorf suchen nun Zeugen des Vorfalls, bzw.

weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06227/35826-0 zu melden.

Sinsheim: Schwerer Verkehrsunfall auf B 292; Auto überschlagen; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 292 wurden zwei

Personen verletzt. Sie wurden bereits mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Lkw gegen 12.30 Uhr auf der B 292 in

Richtung Dühren. Kurz vor der Brücke über den Waidbach wechselte der Fahrer von

links nach rechts und übersah dabei einem daneben fahrenden BMW. Dessen Fahrer

wich einer seitlichen Kollision aus, geriet in die angrenzende Grünfläche und

überschlug sich. Beide Insassen des BMW wurden verletzt; der Lkw-Fahrer blieb

unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Dühren/A6 ist gesperrt.

Der Verkehr wird über die Abfahrt in Richtung Wilhelmstraße durch die Sinsheimer

Innenstadt in Richtung Sinsheim-Dürhen und A6 geführt.