Tier verursacht Verkehrsunfall

Weitersweiler (ots)

Zwei beschädigte Kraftfahrzeuge und ein beschädigtes Werbeschild sind die Folge des Wechsels eines unbekannten Tieres über die Hauptstraße in Weitersweiler am Mittwochmorgen. Ein PKW-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug dem Tier ausweichen wollte, kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, der durch den Aufprall auf ein Werbeschild geschleudert wurde. Es entstand Sachschaden. Das unbekannte Tier entfernte sich von der Unfallstelle.

Einbruchsversuch in DRK-Gebäude

Kirchheimbolanden (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Gebäude des DRK-Kreisverbandes in Kirchheimbolanden einzubrechen. Der Versuch die Tür einer Lagerhalle aufzubrechen misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Vandalismus an Hausfassade: Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Donnerstagvormittag des 02.09.2021 in der Zeit zwischen 10:55 Uhr und 11:15 Uhr wurde im Niederberg die Hausfassade der 70-jährigen Melderin mit blauer Farbe verunstaltet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte ein unbekannter Täter einen mit Farbe befüllten Luftballon zielgereichtet gegen die frischrenovierte Fassade des Einfamilienhauses geworfen. Durch das Aufplatzen des Farbballons gelangte eine nicht unerhebliche Menge an Farbspritzern auf den geparkten PKW des Ehemannes der Mitteilerin. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen.

Die Polizei Kirn erhofft sich weitere Hinweise aus der unmittelbaren Nachbarschaft der geschädigten Familie. Ein persönliches Tatmotiv wird derzeit angenommen.