Drogen im Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Hersfeld-Rotenburg. Bei Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg – unter Beteiligung von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei – wurden am Dienstagvormittag (31.08.) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Rauschgiftdelikte vollstreckt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten über ein halbes Kilogramm Drogen sicher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen von Beamtinnen und Beamten des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren unabhängig voneinander geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Drogenanbau und -handel. Die erlassenen Beschlüsse wurden am vergangenen Dienstag (31.08.) bei einer konzentrierten Einsatzmaßnahmen der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg an Anschriften in Philippsthal, Kirchheim, Hauneck, Haunetal, Rotenburg a. d. Fulda, Bebra, Bad Hersfeld und Neuenstein vollstreckt. Dabei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler neben Amphetamin, Marihuana und Haschisch von über einem halben Kilogramm auch rund 70 erntereife Marihuanapflanzen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld sicher.

Die Festgenommenen – insgesamt vier Frauen im Alter von 21 bis 52 Jahren und acht Männer im Alter von 25 bis 42 Jahren – wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das bei den Einsatzmaßnahmen insgesamt sichergestellte Rauschgift hätte im Straßenverkauf mehrere tausend Euro erzielen können.

Sachbeschädigung an Pkw

Petersberg – Am Dienstagnachmittag (31.08.), gegen 15.15 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Billerer Straße einen weißen Hyundai Tucson. Die Täter beschleunigten auf unbekannte Weise einen golfballgroßen Stein in Richtung des gerade losfahrenden Autos. Der Stein prallte gegen eine Scheibe der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda/Neuenberg – Ein Unbekannter verletzte am Mittwochnachmittag (01.09.), gegen 14.45 Uhr, in der Neuenberger Straße einen 39-jährigen Mann aus Burghaun. Der 39-Jährige stand nach derzeitigem Ermittlungsstand dort auf dem Gehweg und telefonierte, als ein unbekannter Mann an ihm vorbeiging und ihn ansprach. Der Unbekannte schlug den Burghauner kurz darauf dreimal gegen den Kopf und ging danach in unbekannte Richtung davon. Der 39-Jährige wurde im Anschluss ambulant medizinisch versorgt. Die Polizei Fulda wurde verständigt, nahm die Ermittlungen auf und fahndete sofort nach dem Täter. Dieser konnte von den Beamtinnen und Beamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. Der 39-jährige beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 1,80m groß, blonde, kurze Haare, dunkles Shirt, beige Hose, Rucksack in camouflage, Tattoo am linken Arm, schwarze Kopfhörer. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Poppenhausen – Am Marktplatz brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.09.) in eine Gaststätte ein. Die Täter hebelten die Tür zur Gaststube auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Künzell/Keulos – In einen Gasthof in der Lindenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.09.) ein. Die Täter durchsuchten den Gastraum und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Eichenzell/Welkers – In der Nacht zu Mittwoch (01.09.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Waltgerstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Arbeitsräume. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gasthof

Gersfeld – In der Amelungstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.09.) in eine Gaststätte ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Gaststube und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Gersfeld/Dalherda – Unbekannte brachen zwischen dem 1. August und dem 31. August in eine leerstehende Gaststätte in der Georg-August-Zinn-Straße ein. Die Langfinger brachen ein Fenster auf und verzehrten dort aufbewahrte hochprozentige Getränke. Im Anschluss brachen die Täter ein ehemaliges Gästezimmer auf, um darin zu übernachten. Es entstand Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Die Polizei Osthessen gibt im Zusammenhang mit der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls wertvolle Tipps:

Auch im Sommer bieten sich Einbrechern günstige Tatmöglichkeiten. In dieser Jahreszeit ereignen sich Einbrüche überwiegend tagsüber und nicht selten während der mitunter langen Abwesenheiten von Bewohnerinnen und Bewohnern. Insbesondere im Zeitraum der Schulferien eröffnen sich den Langfingern mühelos Tatgelegenheiten, beispielsweise durch die Wahrnehmung von überfüllten Briefkästen, geschlossenen Rollläden, dauerhaft vor dem Haus geparkten Fahrzeugen und Abwesenheitsnachrichten auf dem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken.

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt aus diesem Grund neben verstärkten Kontrollmaßnahmen auch auf eine intensive Präventionsarbeit.

Dabei bieten Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung der Polizei Osthessen interessierten Privat- und Geschäftspersonen kostenlose Beratungen an und informieren über geeignete Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen. Hierbei suchen sie auch die entsprechenden Örtlichkeiten persönlich auf, analysieren Schwachstellen und geben Tipps, wie zum Beispiel Fenster oder Türen noch besser gesichert werden können. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie von der weiteren Tatausführung ablassen.

Die Ansprechpartner unserer kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

stehen Ihnen gerne telefonisch jederzeit für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang folgende Tipps:

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Kennzeichendiebstahl

Neuhof – In der Frankfurter Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (27.08.) und Mittwochnachmittag (01.09.) das hintere Kennzeichen FD-XL 113 einer grauen Mercedes C-Klasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall

Bebra – Am Dienstag (31.08.), gegen 10.30 Uhr, rangierte ein Lkw-Fahrer aus Detmold mit seiner Zugmaschine und Anhänger an der Beladestation eines Möbelmarktes in der Straße „In der Lache“. Dabei stieß er gegen einen Stromverteilungskasten der Stadtwerke Bebra. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.100 Euro.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bebra – Zur Unfallzeit am Mittwochvormittag (01.09.), gegen 11.30 Uhr, befuhren ein VW-Golf-Fahrer aus Bebra und ein VW-Tiguan-Fahrer aus Bebra mitsamt Anhänger die L 3250 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Bebra-Iba. Nach vorliegenden Erkenntnissen verlangsamte der Golf-Fahrer sein Tempo kurz vor einem dortigen Waldweg und wollte nach links abbiegen. Ein sich von hinten nähernder Motorradfahrer aus Hohenroda überholte die beiden Fahrzeuge und stieß dabei mit dem abbiegenden Golf zusammen. Durch den Aufprall kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zu Fall. Der Zweiradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Wildeck-Obersuhl – Am Mittwoch (01.09.), gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Wildeck mit seinem Ford-Kuga die Eisenacher Straße in Richtung Gerstungen. In Höhe des dortigen Rathauses wollte ein anderer Wildecker Pkw-Fahrer in seinen am rechten Straßenrand parkenden Pkw einsteigen. Der Fahrer des Ford Kuga wollte zeitgleich an dem parkenden Pkw vorbeifahren. Dabei stieß er, vermutlich aufgrund von herannahendem Gegenverkehr, mit dem Spiegel der Beifahrerseite gegen den am Fahrzeug stehenden Mann. Dieser fiel zu Boden und wurde leichtverletzt. Es entstand Gesamtschaden von rund 400 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 zu melden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall mit leichtverletzter Peron

Bad Hersfeld – Am Dienstag (31.08.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW Bora aus Bad Hersfeld den Stichweg der Güldenen Kammer. Beim Überfahren eines dortigen Fußgängerwegs kollidierte er mit einer kreuzenden 63-jährigen Fußgängerin, die sich mit ihrem Hund auf dem Fußgängerstreifen befand. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfallflucht

Bad Hersfeld – In der Zeit von Mittwoch (25.08.), gegen 16:00 Uhr, bis Donnerstag (26.08.), gegen 8:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Zaun einer Kita in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (25.08.), gegen 17 Uhr, befuhren ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Olching und ein 20-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Ludwigsau die B 27 aus Richtung Süden kommend. Als der Fahrer aus Olching verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der nachfolgende Polo-Fahrer auf den Hyundai auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Unfallflucht

Hauneck – Am Mittwoch (01.09.) parkte ein Mann aus Hauneck seinen VW Golf, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Oberhauner Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der Spiegel auf der Fahrerseite abgefahren wurde. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von der Fahrbahn abgekommen

Schotten-Rainrod – Am Dienstag (31.08.) befuhr ein VW-Tiguan-Fahrer, gegen 16:45 Uhr, die Frankfurter Straße (B 455) von Eichelsdorf kommend in Richtung Rainrod. In Höhe des Schulweges kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrsschild. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Grebenhain – Herchenhain – Am Samstag (28.08.), gegen 12 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren weißen Opel im Ahornweg. Als sie am darauffolgenden Montag (31.08.), gegen 15 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren rechten Radkasten. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Brandstiftung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – Unbekannte warfen am frühen Donnerstagmorgen (02.09), gegen 0:30 Uhr, eine entzündete Glasflasche mit brennbarer Flüssigkeit durch das Schaufenster eines Lebensmittelmarktes in der Bismarckstraße. Zeugen bemerkten den Vorfall und informierten umgehend die Polizei. Die Brandflasche erlosch noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr aus Bad Hersfeld. Personen wurden durch den Vorfall glücklicherweise nicht verletzt. Am Schaufenster sowie dem Boden des Geschäfts entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.