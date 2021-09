Feuerwehr bei Küchenbrand Am Langelsweinberg im Einsatz

Feuerwehr Wiesbaden

Am heutigen Vormittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden über Notruf 112 auf ein Brandereignis im Straßenzug Am Langelsweinberg in Wiesbaden-Südost in Kenntnis gesetzt. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte fanden an der Einsatzstelle einen vollentwickelten Küchenbrand vor, bei dem die Flammen bereits auf dem Fenster schlugen.

Die Einsatzkräfte leiteten daraufhin sofort einen ersten Löschangriff von außen mit Hilfe eines Strahlrohres ein, um ein Übergreifen des Feuers auf den Dachbereich des Gebäudes zu verhindern. Außerdem konnte so ein erster Löscherfolg erzielt werden. Parallel gingen Trupps mit Atemschutzgeräten im Inneren des Gebäudes zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor.

Glücklicherweise stellte sich im Laufe der Einsatzmaßnahmen heraus, dass alle Bewohner das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen hatten. Vorsorglich wurde die Bewohnerin der Brandwohnung vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus transportiert.

Der Brand in der Küche konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Die Wohnung wurde durch Ruß und Brandrauch stark in Mitleidenschaft gezogen und ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie die Landespolizei und die kommunale Verkehrspolizei. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzbereitschaft in den östlichen Vororten durch die Freiwilligen Feuerwehren Medenbach und Igstadt sichergestellt.

Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden,

Biebricher Allee, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.09.2921, 15:15 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in Wiesbaden zu einem durch eine Spielzeugwaffe

ausgelösten Polizeieinsatz, bei dem mehrere Einsatzkräfte eingebunden waren,

schlussendlich jedoch glücklicher Weise niemand zu Schaden kam. Gegen 15:15 Uhr

wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich an einer Bushaltestelle auf der

Biebricher Allee eine Person aufhalte, welche eine Pistole in der Hand halte.

Unmittelbar wurden Kräfte zur gemeldeten Örtlichkeit entsandt. Kurz danach stieg

die Person jedoch in einen Bus in Richtung Hauptbahnhof, welcher in der

Bahnhofstraße an einem Bussteig anhielt. Mehrere Fahrgäste stiegen aus, zivile

Einsatzkräfte betraten den Bus, uniformierte Kräfte fahndeten im Umfeld nach der

verdächtigen Person. Währenddessen stellten Polizeikräfte auf einer Parkbank in

den Reisinger Anlagen eine Person fest, deren Aussehen mit der Beschreibung des

gesuchten Mannes übereinstimmte. Die Person wurde angesprochen und aufgefordert

den Anweisungen der Beamtinnen und Beamten zu folgen. Hierbei hielten die

Einsatzkräfte ihre Dienstwaffen in den Händen. Der Mann kam den Anweisungen nur

zögerlich nach, bzw. verhielt sich nicht wie gefordert. Während des Einsatzes

wurde eine Pistole bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt. Eine Nachschau

ergab, dass es sich um eine echtaussehende Spielzeugwaffe handelte. Zur

Überprüfung der Identität wurde der Mann auf ein Polizeirevier gebracht. Es

handelt sich um einen 34-jährigen rumänischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz.

Zu den Hintergründen, warum die Spielzeugwaffe mitgeführt wurde, konnten keine

Erkenntnisse erlangt werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass

solche Einsätze für alle beteiligten Personen eine hohe Gefahr mit sich bringen!

Die Polizei muss zunächst von einer unklaren Gefahrensituation ausgehen und

ordnet eine gemeldete „Pistole“, solange keine gegenteiligen Erkenntnisse

vorliegen, als scharfe Schusswaffe ein. Oberste Priorität hat der Schutz

unbeteiligter Personen; entsprechend agieren die Einsatzkräfte in einem solchen

Fall. Bitte führen Sie echt aussehende Spielzeugwaffen niemals sichtbar in der

Öffentlichkeit mit. Dies kann zu Missverständnissen bei Zeugen und der Polizei

mit vielleicht gravierenden Folgen führen. Weiterhin wird in solchen Fällen

immer das Einleiten eines Ermittlungsverfahrens geprüft.

Hilfsbereiter Senior angegriffen und Polizei beleidigt, Mainz-Kastel, Am

Königsfloß, Mittwoch, 01.09.2021, 21:55 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in der Straße „Am Königsfloß“ in Kastel zu einem

Angriff seitens einer 23-jährigen Kastelerin, welche dabei einen 84-jährigen

hilfsbereiten Mann verletzte. Während des anschließenden Polizeieinsatzes

beleidigte die Frau auch noch die Einsatzkräfte. Der spätere Geschädigte war

gegen 22:00 Uhr in der Straße „Am Königsfloß“ unterwegs, als er die junge Frau

in einem Gebüsch liegend entdeckt habe. Er machte sich Sorgen um die Frau und

informierte über Notruf die Polizei. Kurz danach sei die Frau dann plötzlich

aufgestanden, habe wild geschrien und begonnen auf den Senior einzuschlagen.

Dieser flüchtete sich in einen Hauseingang, wo ihm Zeugen zu Hilfe kamen und die

aggressive Frau wieder nach draußen drängten. Während des Angriffs wurde der

84-Jährige durch die Schläge verletzt und dessen Handy, welches auf den Boden

fiel, beschädigt. Beim Eintreffen der verständigten Polizei wurden die

Beamtinnen und Beamten von der stark alkoholisierten 23-Jährigen beleidigt.

Diese wurde vorübergehend festgenommen und zu einer Polizeidienststelle

gebracht. Es wurde eine Alkoholisierung von über zwei Promille festgestellt. Der

angegriffene Mitteiler verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte die Angreiferin die Dienststelle

wieder verlassen. Sie wird sich in zwei Ermittlungsverfahren verantworten

müssen.

Festnahmen nach Diebstahl aus Elektronikmarkt, Wiesbaden, Südost,

Hasengartenstraße, 31.08.2021, gg. 16.30 Uhr

(pa)Nach einem Diebstahl in einem Wiesbadener Elektronikmarkt, der sich am

Dienstag in der Hasengartenstraße ereignete, konnte die Polizei einen schnellen

Festnahmeerfolg verzeichnen, der nun für drei Männer in Untersuchungshaft

mündete. Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr.

Mitarbeiter des Marktes wurden auf zwei Männer aufmerksam und konnten den

Diebstahl einer hochwertigen Kamera samt Zubehör beobachten. Einer Zivilstreife

der Wiesbadener Kriminalpolizei gelang es im Anschluss, auch den Fahrer und

mutmaßlichen Komplizen der beiden Männer festzunehmen. Im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen zwei der drei 24, 26 und

29 Jahre alten Festgenommenen, die ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg haben,

bereits Haftbefehle aufgrund ähnlicher Taten bestanden. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurden alle drei Tatverdächtigen am Mittwoch dem

Haftrichter vorgeführt, der sowohl gegen die beiden mit Haftbefehl Gesuchten als

auch gegen den dritten Festgenommenen die Untersuchungshaft anordnete.

Spiegel beschädigt und auf Motorhaube gesprungen, Wiesbaden, Äppelallee,

Donnerstag, 02.09.2021, 04:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht beschädigte ein 21-jähriger Mann einen in der

Äppelalle in Wiesbaden abgestellten Audi und verursachte dadurch einen

Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Gegen 04:40 Uhr meldete ein Zeuge der

Polizei, dass eine männliche Person augenblicklich einen im Zugangsbereich zum

Biebricher Schlosspark geparkten PKW beschädigen würde. Die entsandte Streife

traf vor Ort auf den Zeugen und den mutmaßlichen Täter. Dieser hatte

augenscheinlich noch kurz vor dem Eintreffen der Streife Alkohol konsumiert und

wirkte auch stark alkoholisiert. Der Zeuge berichtete, dass der 21-Jährige

zunächst auf einem Fahrstreifen der Äppelallee lief und sodann mehrfach gegen

den Außenspiegel des Audi A6 schlug. Weiterhin sei der Täter auf die Motorhaube

des PKW gesprungen. Entsprechende Spuren wurden festgestellt und gesichert. Da

sich der mutmaßliche Täter ob seines Verhaltens uneinsichtig zeigte, eine sehr

starke Alkoholisierung vorlag und er vor kurzem erst wegen eines ähnlich

gelagerten Sachverhaltes in Erscheinung trat, wurde er zur Verhinderung weiterer

Straftaten und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Taschendiebstahl am Bussteig,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Dienstag, 31.08.2021, 14:15 Uhr – 14:30 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei mitgeteilt, dass es bereits am Dienstag dieser

Woche an einem in der Bahnhofstraße gelegenen Bussteig zu einem Taschendiebstahl

kam, bei dem einer 72-jährigen Wiesbadenerin Bargeld und eine

Krankenversicherungskarte entwendet wurden. Die Geschädigte stieg den eigenen

Angaben zufolge zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich Hauptbahnhof in

einen Bus in Richtung Innenstadt. Hierbei hätten sich zwei „junge Männer“ beim

Einsteigen hervorgetan, die Seniorin teilweise an den Armen ergriffen und so den

Anschein der Hilfestellung erweckt. Kurz danach sei jedoch aus einer über ihrem

Arm hängenden Tasche ein Mäppchen samt 300 Euro Bargeld und einer

Krankenversicherungskarte verschwunden gewesen. Zu den mutmaßlichen Tätern ist

nur bekannt, dass diese „jung“ gewesen sein sollen, dunkle Haare und sportliche

Kleidung trugen sowie gutes Deutsch gesprochen hätten. Das 1. Polizeirevier hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Paket von Sackkarre entwendet,

Wiesbaden, Schenkendorfstraße, Mittwoch, 01.09.2021, 12:30 Uhr – 12:34 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde in der Schenkendorfstraße in Wiesbaden innerhalb

weniger Minuten einem Paketzusteller von seiner Sackkarre ein Paket gestohlen.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Zusteller lieferte um 12:30 Uhr im

Bereich der Hausnummer 3 ein Paket aus. Zuvor hatte er eine Sackkarre mit zwei

Paketen auf dem Gehweg abgestellt. Als er nach vier Minuten zurückkam, war ein

Paket von der Karre verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Beim Abbiegen Fahrradfahrer angefahren, Wiesbaden, Äppelallee, Hagenauer

Straße, Mittwoch, 01.09.2021, 13:49 Uhr

(he)Gestern kam es auf der Äppelallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Radfahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Gegen 13:50 Uhr war eine 42-jährige Volvo-Fahrerin auf der Äppelallee, aus

Richtung Kasteler Straße kommend, in Richtung Schierstein unterwegs. An der

Einmündung zur Hagenauer Straße bog die PKW-Führerin nach rechts in diese ein,

übersah jedoch einen 18-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Radweg in der

gleichen Fahrtrichtung unterwegs war, jedoch über die Hagenauer Straße hinweg in

Richtung Schierstein fahren wollte. Es kam zur Kollision und der Radfahrer

stürzte zu Boden. Das Hinzuziehen eines Rettungsdienstes lehnte der

Mountainbiker ab.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B42, Eltville, Bundesstraße 42 zwischen Hattenheim und Erbach, Donnerstag, 02.09.2021, 06:45 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen wurden auf der B42 bei einem schweren Verkehrsunfall

eine Frau getötet und drei weitere Personen verletzt. Ein 28-Jähriger befuhr mit

einem VW Kleintransporter die B42 von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim. Zwischen

Erbach und Hattenheim geriet der Mann aus bisher ungeklärten Gründen langsam auf

die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst den VW eines 53-Jährigen,

kollidierte dann seitlich mit dem Opel einer 37-Jährigen und prallte schließlich

frontal in den Seat einer 31-Jährigen. Hierbei wurde die 31-Jährige in ihrem

Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten sofort zur

Unfallstelle, konnten die 31-Jährige aber nicht mehr retten. Sie erlag ihren

Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und sein

26-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, die Fahrerin des Opel wurde

ebenfalls verletzt. Die B42 musste bis ca. 11:15 Uhr für die Unfallaufnahme und

die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Ein Gutachter wurde zur

Unfallursachenerforschung hinzugezogen. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um

Übersichtsaufnahmen aus der Luft zu fertigen. Der Sachschaden wird auf ca.

40.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in

Eltville unter der Rufnummer 06123/9090-0 zu melden.

Jugendliche randalieren in leerstehendem Haus, Bad Schwalbach, Parkstraße,

Mittwoch, 01.09.2021, 18:49 Uhr

(wie)Am Mittwochabend haben zwei Jugendliche Fensterscheiben und Inventar eines

leerstehenden Hauses zerstört. Die Polizei wurde von Passanten in die Parkstraße

in Bad Schwalbach gerufen, da aus dem Inneren eines Hauses laute Geräusche von

Zerstörungen nach außen drangen. Als die Polizeistreife eintraf flüchteten die

Jugendlichen. Ein 14-Jähriger konnte auf der Flucht gefasst werden. Bei der

Tatortaufnahme wurden zahlreiche zerschlagene Scheiben, Türen, Lampen, etc…

festgestellt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße,

Mittwoch, 01.09.2021, 09:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen wurden in Oestrich-Winkel zwei Radfahrer bei einem

Verkehrsunfall verletzt. Ein 21-jähriger und ein 23-jähriger Radfahrer befuhren

die Rheingaustraße aus Richtung Hattenheim kommend. Ihnen entgegen fuhr eine

28-Jährige mit ihrem VW und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen.

Hierbei übersah sie die beiden Radfahrer und es kam zur Kollision. Beide

Radfahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und mussten in ein Krankenhaus

gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Glück im Unglück bei wegrollendem Auto, Idstein, Burchter Straße, Mittwoch

01.09.2021, 14:00 Uhr

(wie)Am Mittwoch rollte ein herrenloses Auto in Idstein rückwärts eine Straße

hinunter. Eine 77-Jährige stellte ihren VW in der Burchter Straße ab. Da weder

Handbremse angezogen noch ein Gang eingelegt war, rollte das Fahrzeug rückwärts

in Richtung der Straße „Am Tiergarten“ hinunter. Glücklicherweise wurde das

Fahrzeug kurz darauf von einem Baumschutzbügel und dem dahinterstehenden Baum

gestoppt. Somit wurde niemand verletzt und kein anderes Fahrzeug beschädigt. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Unfallflucht in Heftrich,

Idstein-Heftrich, Langgasse, Dienstag, 31.08.2021, 23:30 Uhr bis Mittwoch

01.09.2021, 08:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Heftrich ein Auto durch

einen Verkehrsunfall beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein

59-Jähriger stellte seinen schwarzen VW in der Langgasse ab. Am nächsten Morgen

musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug gegen das linke Heck des VW

gefahren war und Sachschaden verursacht hatte. Da sich weder bei den Nachbarn

noch bei der Polizei ein Verursacher gemeldet hatte, wird wegen einer

Unfallflucht ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei Idstein unter der

Rufnummer 06126/9394-0.