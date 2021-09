Haßloch: „Tag der Sportvereine“ im Holiday Park Haßloch am 11. September 2021

Haßloch – Sportlich wird es am 11. September 2021 im Holiday Park Haßloch. Denn dann findet der „Tag der Sportvereine“ statt. Die Mitglieder in den 2.050 Sportvereinen des Sportbundes Pfalz erhalten einen Sonderrabatt auf den normalen Eintrittspreis. Es ist eine ideale Gelegenheit einen Vereinsausflug durchzuführen.

So ist der Eintritt für alle Sportbund Pfalz-Mitglieder von 38,50 Euro auf 21,50 Euro reduziert. Personen mit einer Größe zwischen 85 – 100 cm und Senioren 70+ zahlen 14,50 Euro. Tickets müssen im Vorfeld online gekauft werden. Den Link zur Anmeldeseite gibt es auf der Homepage des Sportbundes Pfalz unter www.sportbund-pfalz.de.

Am gleichen Tag findet im Holiday Park Haßloch um 11:00 Uhr auch die Ehrung des 15. Pfalzpreises „Jugend & Sport“ statt. Der Bezirksverband Pfalz verleiht für die vorbildliche Jugendarbeit den mit je 1.000 Euro dotierten Preis an insgesamt fünf Vereine. Gleichzeitig wird auch der AOK-Gesundheitspreis an den SV Katzweiler verliehen.