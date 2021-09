Pfalz: Verleihung der Pfalzpreise „Jugend und Sport“ im Holiday Park Haßloch

Kaiserslautern / Haßloch – Der Pfalzpreis „Jugend und Sport“ des Bezirksverbands Pfalz und der Sportjugend Pfalz würdigt nicht die sportliche Leistung, sondern soziales Engagement und aktive Jugendarbeit von pfälzischen Sportvereinen. Seine Verleihung findet am Samstag, 11. September 2021, um 11 Uhr im Holiday Park in Haßloch statt. Der Bezirksverband Pfalz vergibt fünf Pfalzpreise, die jeweils mit 1.000 Euro dotiert sind. Die Sportjugend Pfalz überreicht gleichzeitig rund 30 Sonderpreise an teilnehmende Vereine in Höhe von 80 bis 200 Euro.

Als Preisträger des Bezirksverbands Pfalz wählte die Jury den Turn- und Sportverein 1911 Heiligenstein aufgrund seiner sozialen und (jugend-)politischen Ausrichtung aus. Der Nachwuchs zeigt seine Solidarität mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, ist politisch engagiert und behält trotz des umfassenden Angebots immer den familiären Aspekt im Blick. Trotz massiver Einschränkungen während der Pandemie hat die Vereinsjugend ihr Bewegungsangebot aufrechterhalten und flexibel ausgerichtet. Dabei wurden selbst die bestehenden internationalen Kontakte keinesfalls vernachlässigt. Der TSV Carlsberg erhält den Pfalzpreis „Jugend und Sport“ aufgrund eines vielfältigen und umfassenden Vereinsprogramms. „Kinder in Bewegung“ heißt das Motto, das sich gleichermaßen an Mitglieder und Nichtmitglieder wendet und sich in zahlreichen Kooperationen widerspiegelt. Ganzjährige Freizeit- und Spielfestangebote binden den Nachwuchs ein, wobei auch die Eltern am Vereinsgeschehen beteiligt werden. Um der Jugend im Verein eine stärkere Stimme zu verleihen, befasst sich die Vereinsjugend derzeit mit der Erstellung einer Jugendordnung.

Der Tanzsportclub 1992 „Royal“ Rülzheim wird wegen seines qualitativ hochwertigen Nachwuchskonzepts geehrt. Es beinhaltet die permanente Aus- und Fortbildung seines Mitarbeiterstamms, der sich auch mit Themen außerhalb des Sports befasst. Jährlich wird ein Angebot erarbeitet, das von der Krabbelgruppe bis hin zu den jungen Erwachsenen reicht und sich hauptsächlich an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert. Der Verein hat durch diese Nachwuchsarbeit nicht nur im Heimatort einen festen Platz, sondern ist infolge der vielen Aktivitäten weit über die Grenzen hinaus bekannt. Der Turn- und Sportverein 1886 Kandel erarbeitet Jahr für Jahr ein vielfältiges buntes Programm. Neben sportlichen Aktivitäten werden stets aktuelle jugendpolitische Themen besprochen, um den jungen Menschen schon frühzeitig ein breites Meinungsbild zu eröffnen. So schafft es der Verein, seine Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu eigenständigen Persönlichkeiten heranreifen zu lassen. Aufgrund seiner ausgewogenen Mischung aus sportlichen und außersportlichen Angeboten wir der Sportverein 1921 Kapellen-Drusweiler ausgezeichnet. Bemerkenswert ist seine Öffentlichkeitsarbeit zur Nachwuchsgewinnung, die sich aus den vielen Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten ergibt. Das Konzept berücksichtigt darüber hinaus die frühzeitige Bindung seiner Jugendlichen an den Verein. So werden bereits Nachwuchskräfte bei den vielen Feierlichkeiten an die unterschiedlichen Vereinsaufgaben des Vereins herangeführt und miteinbezogen.