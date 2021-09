Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ladendiebstahl wird bestraft

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.09.2021 gegen 11:40 Uhr befand sich ein 53-Jähriger zum Einkauf in einem Supermarkt in der Bruchstraße. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, fiel ihm ein Paket mit frischen Fischwaren im Wert von 45EUR aus der Jacke, was von aufmerksamen Mitarbeitern des Marktes beobachtet wurde. Der Fischdieb wurde gestellt – ihn erwartet neben einem durch den Supermarkt erteilten Hausverbot nun auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Ladendiebstahls.

Gönnheim: Unfallfluchten, Zeugen gesucht

Gönnheim / Bad Dürkheim (ots) – Zu zwei Verkehrsunfallfluchten, zu denen Zeugen gesucht werden, kam es im Tagesverlauf des 01.09.21 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr bis ca. 15:45 Uhr wurde demnach ein ordnungsgemäß in der Ludwigstraße in Gönnheim, Höhe Hausnummer 11, geparkter Ford Focus beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte hier ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel auf der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR.

Im Zeitraum von ca. 14:00 bis 14:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Philipp-Fauth-Straße abgestellter Daimler SLK beschädigt. Hier touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Einparken den rechts daneben geparkten SLK am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Ein korrespondierender Schaden konnte durch die geschädigte Fahrzeughalterin an einem daneben geparkten PKW festgestellt, der Fahrzeugführer jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Zeugenhinweise werden in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de erbeten.

