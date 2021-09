Kaiserslautern – 40 Jahre im Öffentlichen Dienst, 40 Jahre bei der Stadt Kaiserslautern.

Auf diese reife Leistung können nun auch Gertrud Stahl und Udo Pohl zurückblicken. Oberbürgermeister Klaus Weichel würdigte die beiden langjährigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung in einer kleinen Feierstunde am 02.09.2021 im Rathaus. Gertrud Stahl trat ihren Dienst bei der Stadt im Jahre 1981 an und arbeitet heute im Sozialpädagogischen Beratungs- und Betreuungsdienst im Rathaus West. Auch Udo Pohl begann 1981 bei der Stadtverwaltung. Er ist in der Abteilung Kataster- und Ingenieurvermessung im Referat Stadtentwicklung tätig.

Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei der Kollegin und dem Kollegen für die langjährige Verbundenheit zur Stadt und die gute Arbeit. Neben der offiziellen Dankesurkunde des Landes aus den Händen des OB erhielten die Jubilare ein kleines Präsent aus den Händen von Personalratsmitglied Friedrich Bußer. Ihre Glückwünsche überreichten auch die beiden zuständigen Referatsleiter Ludwig Steiner und Elke Franzreb sowie der Leiter des Referats Personal Wolfgang Mayer.