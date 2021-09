Heidelberg: Stadtnotizen 01.09.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Corona: Impfangebote für Jugendliche während der Sommerferien – Impfaktion des Jobcenters am 6. September

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat jüngst ihre COVID-19-Impfempfehlung aktualisiert und empfiehlt die Impfung für alle 12- bis 17-Jährigen ohne Einschränkungen. Die Stadt Heidelberg setzt sich für eine hohe Impfquote ein – auch in dieser Altersgruppe – und verweist in diesem Zusammenhang auf die vielfach vorhandenen, niedrigschwelligen Impfangebote, die neben Erwachsenen auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zur Verfügung stehen. Die Stadt wirbt dafür, dass Schülerinnen und Schüler bereits jetzt, noch während der Ferienzeit, diese Angebote nutzen. „Jede Impfung ist ein Beitrag zur Sicherung des Schulbetriebs nach den Sommerferien“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit.

Das Impfzentrum Rhein-Neckar des Rhein-Neckar-Kreises in Patrick-Henry-Village (PHV) bietet täglich von 8 bis 20 Uhr Impfungen ohne Terminvereinbarung an, nach ärztlicher Aufklärung auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren (Mehr Informationen im Internet unter www.rhein-neckar-kreis.de/start/landratsamt/corona-impfzentren). Vom Hauptbahnhof fährt ein Shuttlebus direkt zum Impfzentrum auf PHV. Daneben können sich Schülerinnen und Schüler auch bei niedergelassenen Kinder- und Jugendärzten sowie anderen Fach- und Allgemeinärzten impfen lassen. Auf der Internetseite www.dranbleiben-bw.de informiert das Sozialministerium über Impfaktionen in Heidelberg und im Umland.

Zu einer Impfaktion mit dem mobilen Impfteam Rhein-Neckar lädt das Jobcenter Heidelberg am Montag, 6. September 2021, 10 bis 15 Uhr, in das Jobcenter, Speyerer Straße 6, ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren benötigen für eine Impfung eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Bei 12- bis 15-Jährigen erfolgt eine Impfung nur in Anwesenheit der Eltern, nach Aufklärung gemäß der aktuellen STIKO-Empfehlung. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), die Versichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Weitere Infos dazu unter www.jobcenter-hd.de/news/impfaktion.

Die Stadt Heidelberg strebt an, in Abstimmung mit dem Impfzentrum Rhein-Neckar und den Schulleitungen Schülerinnen und Schülern nach Schulbeginn reservierte Terminfenster im Impfzentrum für Impfungen anzubieten.

Fragen rund um Impfungen für Jugendliche beantwortet das baden-württembergische Sozialministerium unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/.

Ergänzend: www.heidelberg.de/coronavirus

Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl werden zugestellt

Wer glaubt, wahlberechtigt zu sein, jedoch bis zum 5. September keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, wird gebeten, sich ab 6. September 2021 bei der Stadt Heidelberg (Telefon 06221 58-42220) zu melden, da nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungen an die Wahldienststelle zurückgegeben werden. Dies gilt auch, wenn andere Haushaltsangehörige bereits eine Benachrichtigung erhalten haben.

Jede/Jeder Wahlberechtigte kann dabei zu einer korrekten Zustellung beitragen durch

einen deutlich und korrekt beschrifteten Briefkasten und durch

eine genügend große und gut sichtbar angebrachte Hausnummer.

Wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, aber die zugestellte Wahlbenachrichtigung am Wahltag nicht findet, kann auch ohne Wahlbenachrichtigung im örtlich zuständigen Wahllokal unter Vorlage des Reisepasses oder des Personalausweises wählen. Automatisch in das Wählerverzeichnis werden diejenigen Personen eingetragen, die am 15. August 2021 seit mindestens dem 26. Juni 2021 mit Hauptwohnsitz in Heidelberg gemeldet sind, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind. Bis zum 5. September ist noch eine Aufnahme in das Wählerverzeichnis auf Antrag möglich.

Viele Bürgerinnen und Bürger beantragen einen Wahlschein, weil sie die Möglichkeit der Briefwahl nutzen wollen. Es stehen mehrere Antragsformen zur Verfügung: Am einfachsten geht es mit dem QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung.

QR-Code mit dem Handy, Smartphone oder Tablet einscannen; es erfolgt eine Weiterleitung direkt zu dem für die eigene Person ausgefüllten Internetwahlschein-Antrag.

Vorteil: Zur Beantragung muss nur noch das Geburtsdatum (und gegebenenfalls eine abweichende Versandanschrift) eingetragen werden.

Online-Antrag über die Internetseite der Stadt Heidelberg: www.heidelberg.de/wahlen – hier müssen alle Angaben zur Person wie Name, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift (gegebenenfalls abweichende Versandanschrift) sowie die Wahlbezirks- und Wählernummer (stehen auf der Wahlbenachrichtigung) angegeben werden.

Ausfüllen und Rückgabe des sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindenden Antrages.

Per Fax an 06221 58-49150 oder per E-Mail an wahldienststelle@heidelberg.de unter Angabe des Namens, des Vornamens/der Vornamen, des Geburtsdatums, der Adresse und gegebenenfalls der abweichenden Versandanschrift.

Durch Antragsvordruck – erhältlich über die Bürgerämter der Stadt Heidelberg.

Durch schriftlichen, ansonsten formlosen Antrag.

Die Zustellung der Briefwahlunterlagen und die Rücksendung der Wahlbriefe erfolgen durch die Deutsche Post AG. Um sicherzustellen, dass die Briefwahlunterlagen rechtzeitig ankommen, bittet die Stadt darum, die Postlaufzeiten zu berücksichtigen.

Stadt Heidelberg begrüßt 59 neue Auszubildende und Studienanfänger – Zahl der Ausbildungskräfte und Studierenden in der Verwaltung bleibt auf hohem Niveau – trotz Corona

Die Stadt Heidelberg hat am Mittwoch, 1. September 2021, 59 neue Auszubildende und Studierende in 24 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen begrüßt. Die Nachwuchskräfte starten zum 1. September oder 1. Oktober 2021 ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und die Bürgermeisterin und Bürgermeister hießen die Nachwuchskräfte aufgrund der Corona-Pandemie mit Videobotschaften willkommen. „Ich freue mich, dass Sie sich dafür entschieden haben, bei der Stadt Heidelberg Ihre Ausbildung zu machen“, sagte Oberbürgermeister Prof. Würzner zur Begrüßung der neuen Auszubildenden und Studierenden bei der Stadtverwaltung: „Sie werden eine interessante Zeit erleben. Fragen Sie viel Ihre Kolleginnen und Kollegen – das ist ganz wichtig während der Ausbildung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Viel Erfolg!“

Oberbürgermeister Prof. Würzner betont: „Auch in diesem Jahr bietet die Stadtverwaltung 59 jungen Menschen eine Ausbildung oder ein Studium an. Die Zahl der Ausbildungsstellen bei der Stadt bleibt damit seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau – trotz Corona-Pandemie. Als Stadtverwaltung möchten wir vorangehen und zeigen, wie wichtig es ist, jungen Menschen mit einer hochwertigen Ausbildung eine berufliche Perspektive aufzuzeigen.“

Knapp 1.200 Bewerbungen eingegangen

Insgesamt 59 Personen wurden unter circa 1.200 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt und beginnen nun ihre Ausbildung oder ein duales Studium – von der klassischen Büro- und Verwaltungstätigkeit über Berufe und Studiengänge im sozialen Bereich, handwerkliche und technische Ausbildungsgänge sowie künstlerisch geprägte Aufgabengebiete im Theater bis hin zu dualen Studiengängen wie Öffentliche Wirtschaft, Soziale Arbeit oder Public Management.

„Herzlich Willkommen bei der Stadt Heidelberg. Wir möchten, dass Sie mit Freude zur Arbeit kommen, Ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und eine hervorragende berufliche Perspektive erhalten“, sagt Reiner Herzog, Leiter des Personal- und Organisationsamtes zur Begrüßung der Auszubildenden und Studierenden. „Dafür bietet die Stadtverwaltung eine hochwertige Ausbildung in vielen abwechslungsreichen Bereichen an – mit enger Betreuung und Begleitung sowie attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten.“ Alles Gute für ihre Ausbildungszeit wünschten den Berufseinsteigern auch das Team der Ausbildung der Stadt Heidelberg.

Die Auszubildenden erhalten in jedem Beruf eine Patin oder einen Paten aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr an die Hand – eine Praxis, die sich seit der Neueinführung im vergangenen Jahr bewährt hat. Er oder sie wird der Auszubildenden oder dem Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit für alle Fragen zur Verfügung stehen und Tipps geben. Nach einem ersten Kennenlernen erhalten die Auszubildenden in der Einführungswoche einen Einblick in die Verwaltung und das Rathaus und lernen wichtige Akteure und Themen kennen. Ein Online-Workshop zum „ABC der Berufsausbildung“ und ein kleiner Business-Knigge stehen ebenso auf dem Programm wie ein Team- und Sozialkompetenztraining auf der Thingstätte. Den Abschluss macht eine digitale Schnitzeljagd durch die Ämter und Dezernate der Stadt Heidelberg. Bei allen Programmpunkten wird auf die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften geachtet.

Die 59 Personen verteilen sich in diesem Jahr auf 24 Ausbildungsberufe:

Kaufleute für Büromanagement (4 Personen)

Verwaltungsfachangestellte (7 Personen)

Beamtinnen im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst (3 Personen)

Bachelor of Arts, Studiengang Public Management (9 Personen)

Bachelor of Arts, Studiengang öffentliche Wirtschaft (2 Personen)

Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit (1 Person)

Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Dienste in der Jugend-, Familien- und Sozialhilfe

(1 Person)

(1 Person) Bachelor of Arts, Studiengang Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik (1 Person)

Bachelor of Arts, Studiengang Messe-, Kongress- und Eventmanagement (2 Personen)

Bachelor of Engineering, Studiengang Bauingenieurswesen, Fachrichtung Öffentliches Bauen (1 Person)

Bauzeichner (1 Person)

Fachkräfte für Veranstaltungstechnik (2 Personen)

Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (2 Personen)

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek (2 Personen)

Forstwirt (1 Person)

Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (2 Personen)

Gärtner, Fachrichtung Zierpflanzenbau (2 Personen)

Kraftfahrzeug-Mechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrtechnik (2 Personen)

Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik (1 Person)

Raumausstatter (1 Person)

Tischler (1 Person)

Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik (1 Person)

Vermessungstechnikerin (1 Person)

Erzieher in der praxisintegrierten Ausbildung (9 Personen)

Die Stadt Heidelberg stellt neben den eigenen Ausbildungsplätzen über Kooperationen mit Nachbargemeinden zusätzliche Plätze zur Verfügung. Aktuell bestehen Ausbildungskooperationen mit den Gemeinden Oftersheim, Sandhausen und Heddesheim sowie dem Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg. Dabei lernen die Auszubildenden den Arbeitsalltag sowohl in den Kooperationseinrichtungen als auch bei der Stadtverwaltung Heidelberg kennen. Außerdem finanziert die Stadt Heidelberg über den Ausbildungsfonds bei der Heidelberger Dienste gGmbH den Abschluss von Ausbildungsverträgen. Dadurch wird die berufliche Ausbildung für benachteiligte Jugendliche gesichert, die aus unterschiedlichen Gründen bisher keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Stadt Heidelberg: Attraktive und ausgezeichnete Arbeitgeberin

Die Stadt Heidelberg ist eine attraktive Arbeitgeberin und bietet ein breites Spektrum zur Ausbildung und zum dualen Studium in mehr als 30 Berufen. Neben einer hochwertigen fachlichen Ausbildung wird auch sehr viel Wert auf ganzheitlich fachübergreifende Angebote gelegt. Die Stadt fördert zudem die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Karriere durch attraktive Angebote. Sie ermutigt Frauen und Männer, sich in Ausbildungs- und Studiengängen zu bewerben, in denen sie unterrepräsentiert sind.

Ausbildung oder Studium 2022: Jetzt bewerben!

Auch für das Jahr 2022 bietet die Stadt Heidelberg wieder viele attraktive Ausbildungsstellen an. Interessierte finden die Stellenausschreibungen und aktuellen Informationen rund um die duale Ausbildung und das duale Studium im Internet unter www.heidelberg.de/ausbildung. Die Stadtverwaltung nimmt auch vom 16. bis 18. September 2021 bei „Jobs für Future“, der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung sowie Studium auf dem Maimarktgelände Mannheim statt.