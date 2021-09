Heidelberg: Stadtnotizen 02.09.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Jetzt vormerken: Heidelberger Ausbildungstage am 27. Oktober im digitalen Format – Mehr als 30 Betriebe stellen sich und ihre Angebote vor / Interessierte können sich ab sofort anmelden

Die Heidelberger Ausbildungstage finden im Herbst zum zweiten Mal digital statt: Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr stellen sich online mehr als 30 Betriebe aus Heidelberg und der Region vor und geben Einblicke in ihre Unternehmen und ihre Ausbildungsangebote. Ergänzt wird das Programm durch den „Abend der Ausbildung“ von 18.30 bis 20.30 Uhr, der zusätzliche, vertiefende Antworten von Expertinnen und Experten rund um die Ausbildung bereithält. Wer Ausbildungsberufe und regionale Ausbildungsbetriebe kennenlernen will, wer Bewerbungstipps von Profis und den direkten Draht zu anderen Auszubildenden sucht, kann kostenfrei an der Online-Ausbildungsmesse teilnehmen. Interessierten werden Vorträge, Webinare, virtuelle Betriebsrundgänge und vieles mehr angeboten.

Während das Vormittagsprogramm vorwiegend Informationen zu den Ausbildungsberufen und den Betrieben beinhaltet, liegt der Schwerpunkt am Nachmittag auf den individuellen Lebenswegen und Biografien junger Menschen, die über ihren Werdegang berichten und den Schülerinnen und Schülern Tipps geben und sie motivieren können. Zudem gibt es Hinweise von der Stadt Heidelberg zu alltagsbezogenen Themen während der Ausbildung sowie zur Bewerbung.

„Abend der Ausbildung“ insbesondere für Jugendliche und ihre Eltern

Der „Abend der Ausbildung“ von 18.30 bis 20.30 Uhr soll insbesondere Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern die Möglichkeit geben, sich zu informieren und Fragen zu klären. Auch die Betriebe sind am Abend für Fragen erreichbar.

Anmeldung bis 25. Oktober – Interessierte Betriebe können noch mitmachen

Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien organisiert die Stadt Heidelberg gemeinsam mit vielen Partnern bereits seit über zehn Jahren die Heidelberger Ausbildungstage. Die Messe ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird jedoch bis spätestens 25. Oktober unter folgenden Kontaktdaten gebeten: Regionales Bildungsbüro der Stadt Heidelberg, Corinna Uebel, Telefon 06221 58-32023, E-Mail: corinna.uebel@heidelberg.de.

Interessierte Betriebe, die noch Aussteller bei den digitalen Heidelberger Ausbildungstagen werden möchten, können sich an das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg, Andreas Wilke, Telefon 06221 58-30004, E-Mail: andreas.wilke@heidelberg.de, wenden.

Aktuelle Informationen zu den Ausstellern und deren Programm sind im Internet unter www.heidelberger-ausbildungstage.de zu finden.

Kreativwirtschaft: Netzwerktreffen FensterLunch am 8. September mit „Fingerhut Kollektiv“

Die vergangenen Monate haben die Musik- und Veranstaltungsbranche vor große Herausforderungen gestellt. Dass aus dieser Ausnahmesituation ganz besonderes erwachsen kann, zeigt das „Fingerhut Kollektiv“ beim kommenden Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden am Mittwoch, 8. September 2021, von 12.30 bis 14 Uhr, wenn es sein Projekt „Empty Spaces – Die Stille zur Musik machen“ vorstellt.

„Fingerhut“ ist ein DJ- und Veranstaltungs-Kollektiv aus Heidelberg und seit einigen Jahren in der lokalen Szene aktiv. Da im vergangenen Corona-Winter Partys, Kunst-Events und Outdoor-Raves unmöglich wurden, riefen sie das Projekt „Empty Spaces – Die Stille zu Musik machen“ ins Leben: Im Rahmen dieses Projekts besuchten sie Orte in Heidelberg, an denen sie selbst veranstaltet, Musik gemacht und getanzt haben. An diesen Orten war über den gesamten Winter keine Musik zu hören, doch in der Stille sind ganz andere Geräusche hörbar geworden. Diese haben sie aufgenommen, zu Samples verarbeitet und für Produzentinnen und Produzenten zur Verfügung gestellt. Die Resonanz auf dieses Angebot war überwältigend: 38 Tracks von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, aber auch aus Frankfurt, Hamburg, Berlin und Nairobi, wurden erstellt.

Beim „FensterLunch“ werden sie über das Projekt, aber auch über die gemeinsame Arbeit als Kollektiv sowie die aktuelle Musik- und Veranstaltungssituation sprechen. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und das Breidenbach-Team laden alle Interessierten herzlich zum Zuhören und anschließenden Austauschen, Kennenlernen und Kontakte knüpfen ein. Das Netzwerktreffen für Akteure und Interessierte an der Kultur- und Kreativwirtschaft findet am Mittwoch, 8. September, von 12.30 bis 14 Uhr am „FensterPlatz“ in der Kurfürsten-Anlage 58, 69115 Heidelberg, statt.

Monatliches Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Netzwerktreffen „FensterLunch“ mit Impulsen aus der Kultur- und Kreativszene zur Mittagspause findet jeden zweiten Mittwoch im Monat am „FensterPlatz“ in der Kurfürsten-Anlage 58 statt. Es dient dem Kennenlernen von Akteuren, Unternehmen und Projekten der Kultur- und Kreativwirtschaft. Veranstaltet wird das monatliche Branchentreffen von der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Breidenbach-Team.

Vor Ort können der erforderliche Mindestabstand und die aktuellen Hygienevorschriften eingehalten werden.