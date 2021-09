Speyer: bademaxx-Hallenbad öffnet wieder am 06. September 2021

Speyer – Nachdem Freibad und Sauna in Betrieb genommen wurden, soll nun auch im Hallenbad des Sport- und Erlebnisbad bademaxx wieder Leben einziehen. Am Montag, 6. September, ist der Einlass für geimpfte, genesene oder getestete Personen ab 10 Uhr möglich. Maßgabe ist die 25. Corona-Verordnung des Landes, die seit dem 23. August 2021 in Kraft ist. Nach deren Auslegung dürfen sich 220 Personen gleichzeitig im Hallenbad aufhalten. Bemessungsgrundlage ist die Hälfte der vorhandenen Garderobenschränke.

Für Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist diese Wiederöffnung ein nächster Schritt in die Normalität, der jedoch einigen Aufwand erfordert. „Ich danke den Mitarbeitenden der Stadtwerke für ihren bisherigen Einsatz in der Freibad- und Sommersaison unter Corona-Bedingungen und auch dafür, dass sie sich den kommenden Herausforderungen stellen, um so die Öffnung des bademaxx in den kälteren Monaten zu ermöglichen“. Zuversichtlich äußert sich Stefanie Seiler, was die Herbst- und Wintersaison betrifft. „Ich bin sicher“, sagt sie, „dass diese gut laufen wird.“

Mit dem neuen 10. Hygieneplan für Schulen hat das Land Rheinland-Pfalz zwar den Schwimmunterricht in Kalenderwoche 36 zunächst ausgesetzt, um die Entwicklungen zu Schulbeginn zu verfolgen und gegebenenfalls ab der dritten Schulwoche neue Regelungen zu treffen, die den schulischen Schwimmunterricht dann wieder ermöglichen könnten. Das bademaxx ist gut auf den Start des Schulschwimmens vorbereitet. Um mehr zeitliche Kapazitäten zu schaffen, wurden die Einzelumkleiden freigegeben und die Reinigungszeiten geändert, um so das Schwimmtraining für zwei weitere Schulklassen in den Vormittagsstunden zu ermöglichen. So soll gewährleistet werden, dass eine größere Anzahl von Mädchen und Jungen die Chance hat, zu lernen, sich sicher im Wasser zu bewegen. Parallel zum Badebetrieb soll es weitere Trainingseinheiten für Schulen geben.

Schuldezernentin Monika Kabs sieht es als wesentliche Aufgabe der Stadt und der Stadtwerke als Betreiber des Bades an, möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, schwimmen zu lernen. „Das liegt in unserer gesellschaftlichen Verantwortung“, unterstreicht sie. „Ich danke daher den Stadtwerken für ihre Bereitschaft, den Schulkindern zusätzliche Trainingszeiten einzuräumen und hoffe, dass das Land Rheinland-Pfalz seine Regelungen bald dahingehend anpasst, dass die zusätzlichen Kapazitäten auch wie vorgesehen genutzt werden können“, so Kabs weiter.

Das Training ist auch für Vereine nach den Ferien wieder möglich. Nicht nur Schwimmkurse werden angeboten, sondern auch das Fitnessprogramm sowie die regelmäßige Wassergymnastik starten. Regenbogenrutsche, Wellenball, Ausschwimm- und Sprungbecken sind nutzbar.

Was die Abwicklung beim Eintritt zum bademaxx angeht, weist SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring auf das weiterhin geltende Prozedere der vergangenen Monate hin. „Über das Online-Buchungssystem erfolgt die Kontaktdatenerfassung“, erklärt er. Nach wie vor müssen die Einlasskarten vor dem Besuch des Bades digital über die MeinSpeyer-App oder die bademaxx-Homepage gebucht werden. Alternativ können die Online-Tickets im Kundenzentrum in der Georg-Peter-Süß-Straße gekauft werden. „Wir werden das bademaxx nahezu zu den bisherigen Öffnungszeiten und bei gleichbleibenden Preisen betreiben“, kündigt Wolfgang Bühring an. „Einige Stunden sind ausschließlich den Vereinen vorbehalten, die Zeitzonen und Reinigungspausen entfallen“, so der Geschäftsführer.

Der Sauna-Betrieb läuft wie bislang weiter. Außer Betrieb bleibt das Dampfbad. Alle anderen Kabinen werden mit mindestens 65 Grad und höher geheizt. Auch in diesem Bereich gilt: Nur die Hälfte der normalerweise zugelassenen Personen – also 70 insgesamt – dürfen sich gleichzeitig darin aufhalten. Freuen können sich die Besucher wieder auf stündliche Aufgüsse mit Wedeltechnik.

Öffnungszeiten

Hallenbad (Frühschwimmen, außer feiertags): Dienstag und Donnerstag, 6.30 bis 8 Uhr

Hallenbad: Montag, 10 bis 16 Uhr, Dienstag bis Freitag, 10 bis 22 Uhr, Samstag, 13 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag, 10 bis 20 Uhr

Sauna: Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag, 10 bis 20 Uhr. Montags ist Damensauna

Weitere Informationen: MeinSpeyer-App, www.bademaxx.de, Telefon: 06232/625-1500