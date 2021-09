Neustadt: „Neustadt glänzt“ am 17. und 18. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – „Zusammen bringen wir Neustadt zum Glänzen!“ – unter diesem Motto ruft Oberbürgermeister Marc Weigel alle Bürgerinnen und Bürger auf, am Freitag und Samstag, 17. und 18. September 2021, zu Besen, Müllsack und Schaufel zu greifen und tatkräftig an einem gepflegten Erscheinungsbild der Stadt mitzuarbeiten.

Freitags werden Schulen und Kitas gebeten, auf dem Gelände ihrer Einrichtung und in der näheren Umgebung aktiv zu werden.

Samstags gehen dann interessierte Neustadterinnen und Neustadter von 9.30 bis 12 Uhr an den Start. Zur Beteiligung aufgerufen sind auch ausdrücklich Geschäftsleute sowie politische Vertreterinnen und Vertreter oder Vereine.

Das Stadtgebiet wird zwar regelmäßig von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gereinigt. Aber auch deren Leistungsfähigkeit sind Grenzen gesetzt.

Die Organisation und die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien erfolgen durch die Stadtverwaltung. Für gefüllte Müllsäcke werden Sammelpunkte benannt.

Zur Aktion kann sich digital auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/glaenzt angemeldet werden. Anmeldeschluss ist am 6. September. Fragen zur Aktion werden gerne per E-Mail unter glaenzt@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321/855-1430 beantwortet. Treffpunkt, Sammelorte sowie weitere Informationen zum Aktionstag folgen.

Initiativen, die sich in besonderem Maß für dieses Projekt einsetzen, werden mit einem Preis honoriert.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele mitmachen und wir alle gemeinsam anpacken. Denn nur zusammen schaffen wir es, dass Neustadt glänzt und ein attraktiver Ort für uns und unsere Gäste ist“, so der Oberbürgermeister.