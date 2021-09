Auto gestohlen und nach Spritztour in Brand gesetzt

Frankfurt-Hausen (ots)-(em) – In der Nacht von Dienstag 31.08.2021 auf Mittwoch 01.09.2021 wurde ein Renault gestohlen. Nach einer kurzen Fahrt setzten der oder die Täter den Pkw in Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Am Dienstagabend parkte ein 20-jähriger Mann gegen 21.00 Uhr den Renault Scénic in der Mühlwehrstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Fahrzeug von unbekannten Tätern im Verlauf der Nacht entwendet. Mit dem gestohlenen Pkw ist man zunächst in Richtung Biegweg gefahren und hat dort mehrere “Poller” umgefahren. Daraufhin wurde der gestohlene Renault in der Kurt-Halbritter-Anlage abgestellt und gegen 03.45 Uhr in Brand gesetzt.

Als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Nachdem das Feuer gelöscht war, stellten die vor Ort befindlichen Polizisten auf einer nahgelegenen Wiese mehrere “Driftspuren” fest. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass der oder die Täter nach dem Diebstahl des Renault eine “Spritztour” damit gemacht und das Auto anschließend in Brand gesetzt hat bzw. haben.

Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen und/oder dem bzw. den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 beim Kriminaldauerdienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Verkehrsunfallflacht sowie der Brandstiftung dauern an.

Lederjackendieb festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Ein Ladendetektiv erwischte Mittwoch 01.09.2021 einen 39-jährigen Ladendieb, als dieser mit einer geklauten Lederjacke im Wert von rund 1.000 Euro aus einem Geschäft spazierte. Der 39-jährige Ladendieb suchte am Nachmittag ein auf der Zeil gelegenes Modegeschäft auf und begab sich in die dortige Herrenabteilung.

Offensichtlich störte er sich an der Diebstahlsicherung einer Lederjacke, welche er kurzerhand mit einer Schere entfernte. Anschließend zog er die Jacke an und verließ das Geschäft wieder. Ein Ladendetektiv sprach den Mann am Ausgang an. Er hatte den Dieb zuvor bei der Tatausführung beobachtet und schließlich die Polizei verständigt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 39-Jährige bereits am Montag mit einer Lederjacke das Geschäft verlassen hatte, ohne diese zu bezahlen.

Eine inzwischen eingetroffene Polizeistreife nahm den 39-jährigen Ladendieb fest und verbrachte ihn auf ein Polizeirevier. Von dort ging es für den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Er soll Donnerstag 02.09.2021 dem Haftrichter vorgeführt werden.

Küche in Mehrfamilienhaus gerät in Brand

Frankfurt (ots)-(ro) – Mittwoch 01.09.2021 geriet in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Niederursel eine Küche in Brand. Der 48-jährige Wohnungsinhaber wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und eine Ausbreitung auf andere Wohnungen oder Gebäudeteile verhindern.

Gegen 11:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Eduard-Bernstein-Weg. Der 48-jährige Wohnungsinhaber war in der Lage, seine Wohnung selbstständig zu verlassen. Aufgrund der eingeatmeten Rauchgase wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Auch 4 frei fliegende Wellensittiche in der betreffenden Wohnung erlitten keine Schäden und konnten durch die verständigte Tierrettung versorgt werden. Bis zum Abschluss der Löschmaßnahmen musste der Verkehr im Bereich des Eduard-Bernstein-Weges für rund 50 Minuten um- und abgeleitet werden.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei bezüglich der konkreten Brandursache und der Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

06.September 2021: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

07.September 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

08.September 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße

09.September 2021: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

10.September 2021: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen