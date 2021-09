Idar-Oberstein (ots) – Am Mittwoch 01.09.2021 gegen 16:30 Uhr lief ein Kind ohne Schuhe auf der B41. Eine aufmerksame PKW-Fahrerin welche die gefährliche Situation für das Kind auf der stark befahrenen B41 sofort erkannte, stoppte ihren PKW und kümmerte sie sich um den aufgelösten 10-jährigen Jungen.

Eine Pkw-Fahrerin erkannte die sehr gefährliche Situation auf der stark befahrenen B41, hielt ihren Pkw mit Warnblinkanlage an und nahm sich in vorbildlicher Weise dem geistig stark eingeschränkten 10-jährigen Jungen an.

Das orientierungslose Kind, welches zu Hause weggelaufen war, konnte von der Streife

der besorgten Mutter übergeben werden.

Nur durch den sofortigen Einsatz der Autofahrerin konnte ein schwerwiegender Unfall vermieden werden. Vielen Dank!