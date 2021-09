Gießen (ots) – Am Donnerstag 02.09.2021 gegen 03:35 Uhr meldeten Zeugen den Einbruch in einem Juwelierladen in der Bahnhofstraße. Drei Personen stiegen aus einem weißen Kombi und holten eine Art Baustütze heraus. Diese Stütze klemmten sie zwischen den Kofferraum und der Zugangstür zum Schmuckgeschäft. Anschließend setzte der Fahrer den PKW zurück und drückte die Tür auf.

Danach liefen die 3 Täter in den Laden und entwendeten Schmuckstücke aus den Vitrinen. Die Schmuckstücke legten sie in mitgebrachte Plastikwannen. Der vierte im Bunde, blieb die ganze Zeit über am Steuer des PKW sitzen. Nach wenigen Minuten verließen die 3 Täter das Geschäft und fuhren mit dem weißen Kombi, Kennzeichen SI-JE 909, in Richtung Neustädter Tor davon.

Die schnell eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen zuvor entwendet wurden.

Die Kripo sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

An dem weißen Kombi sollen die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe verdunkelt sein. Auffällig an dem Fahrzeug sind eine schwarze Dachrehling und auffällige silberfarbene Doppelsternspeichenfelgen sowie ein Doppelauspuff.

Der Schaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

