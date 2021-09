Kaiserslautern – Der neue Generalkonsul im japanischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main, Shinichi Asazuma, hat heute Kaiserslautern besucht, wo unter anderem ein Treffen mit Oberbürgermeister Klaus Weichel und dem Beigeordneten Peter Kiefer im Rathaus auf dem Programm stand.

Themen des Austauschs waren die Städtepartnerstadt von Kaiserslautern mit Bunkyo-ku, die olympischen und paralympischen Spiele und natürlich die Corona-Pandemie. Der Beigeordnete begleitete den Generalkonsul dann am Nachmittag in den Japanischen Garten. Darüber hinaus besuchte Asazuma die Technische Universität.

Die Bundesrepublik Deutschland ist in fünf Konsulargebiete unterteilt. Das Generalkonsulat in Frankfurt ist zuständig für das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen. In dem Gebiet leben laut Angaben des Konsulats mehr als 6.500 Japanerinnen und Japaner. Auch sind rund 300 japanische Unternehmen in dem Gebiet aktiv. Shinichi Asazuma ist seit Mai 2021 Generalkonsul in Frankfurt. Zuvor war der 53-Jährige der Stellvertreter des Botschafters in der japanischen Botschaft in Vietnam.

Kaiserslautern ist seit 1988 Partnerstadt von Bunkyo-ku, einem Stadtteil von Tokio.