Kaiserslautern – Am 29. August 2021 starteten insgesamt sechs Fahrer und Lader mit vier Müllfahrzeugen der Stadtbildpflege um die anfallenden Hausabfälle der Schutzsuchenden aus Afghanistan von den „Rhine Ordnance Barracks“(ROB) am Opelkreisel in Kaiserslautern zu entsorgen. Das US-Militär hatte zuvor auf dem Gelände Unterkünfte für mehrere Tausend Flüchtlinge aufgebaut.

„Wir haben sofort auf die Anfrage der US-Armee reagiert und unsere Unterstützung zugesichert“,

so Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

„Nur durch die Mehrarbeit der Mitarbeiter aus unserem Containerdienst und der Müllabfuhr können wir die Entsorgung gewährleisten“,

so die Werkleiterin weiter, die sich über den engagierten Einsatz aus der Belegschaft freut. Dadurch kann der städtische Entsorgungsbetrieb mit seinen Fahrzeugen an sieben Tagen in der Woche die Abholung der Abfälle vornehmen.