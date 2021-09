Mannheim: Baris Ekincier wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat sich mit Baris Ekincier auf dem Transfermarkt verstärkt. Der 22-jährige Offensivspieler spielte zuletzt beim VFL Bochum. Zuvor lief Baris Ekincier unter anderem in Österreich für Austria Klagenfurt auf.

„Wir freuen uns, dass sich Baris Ekincier für unseren SVW entschieden hat. Wir haben Baris bereits eine Woche bei uns im Training beobachtet und konnten seine Qualitäten begutachten. Mit Baris bekommen wir nun eine weitere Alternative für unsere vielseitige Offensive. Baris hat für sein Alter eine hohe Qualität und besitzt eine sehr gute Geschwindigkeit. Wir wollen Baris nun so schnell wie möglich in unsere Mannschaft integrieren, damit er uns auf dem Platz weiterhelfen kann“ , so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich bin wirklich sehr glücklich, zukünftig für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr positiv. Ich habe auch in meiner Trainingswoche auf dem Waldhof gesehen, dass ich von meinem Typ und meiner Spielart sehr gut in die Mannschaft passe. Jetzt möchte ich weiter sehr hart an mir arbeiten, mein Spiel verbessern und der Mannschaft dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen“, so Baris Ekincier, Neuzugang des SV Waldhof.