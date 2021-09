Mit Drogen in der Tasche Polizeidienststelle aufgesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 31.08.2021 um 15:06 Uhr erschien ein 19-jähriger Speyerer bei der Polizeiinspektion Speyer, um eine bei ihm vormals sichergestellte Kräutermischung abzuholen, welche als betäubungsmittelsuspekte Substanz sichergestellt und gutachterlich untersucht worden war. Allerdings hatte der 19-Jährige offenbar nicht damit gerechnet, dass die Polizeibeamten ihn aufgrund einer Fahndung zur Beschlagnahme seines Führerscheins durchsuchten.

Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin, aber keinen Führerschein. Gegen den 19-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Polizeibeamte anlasslos beleidigt

Speyer (ots) – Am Dienstag 31.08.2021 um 21:30 Uhr befand sich eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Theodor-Heuss-Straße. Ein unbeteiligter 29-jähriger Speyerer befand sich dabei etwa 50 Meter entfernt und schrie in Richtung der Polizeibeamten, wobei er Schimpfworte untersten Niveaus mit sexuellem Bezug sowie das Wort “Schweine” verwendete.

Anschließend begab sich der 29-Jährige in Richtung der Josef-Schmitt-Straße und konnte schließlich Am Wasserturm von einer weiteren Polizeistreife gestellt und kontrolliert werden. Auch hier zeigte er sich unkooperativ, aber diesmal wortkarg. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Drogenbeeinflusst in Kontrollstelle gefahren

Speyer (ots) – Am 31.08.2021 zwischen 12:15-13 Uhr richtete die Polizei am St.Guido-Stifts-Platz eine Kontrollstelle ein, welche von einer 52-jährigen Frau aus Speyer mit dem PKW befahren wurde. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten bei der Fahrerin wurden motorische Tests mit ihr durchgeführt, welche den Verdacht einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel erhärteten.

Daher wurde der Fahrerin ein Urintest angeboten, welcher positiv auf Amphetamin, Methamphetamin und Kokain ausfiel, sodass ihr die Weiterfahrt untersagt und ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wird eine Mitteilung an die Führerscheinstelle versandt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Kontrolle des Durchfahrtsverbots auf der Salierbrücke

Speyer (ots) Am 31.08.2021 zwischen 08:15 Uhr und 08:45 Uhr wurden Fahrradkontrollen auf der Salierbrücke durchgeführt und das Durchfahrtsverbot überwacht. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verwarnt. Die überwiegende Mehrheit von vierzehn weiteren festgestellten Personen verhielt sich regelkonform und schob das Fahrrad.

Nachmeldung eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Montag 30.08.2021 gegen 15:46 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Speyer mit ihrem Fahrrad den Radweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Dudenhofer Straße und streckte ihren Arm nach rechts, um ihren Abbiegewunsch in die Straße Im Erlich anzuzeigen. Dabei wurde plötzlich ihr Weg von einer jungen Frau gekreuzt, welche schräg aus dem Erlich kommend auf den für sie falschen Radweg fuhr.

Dabei kamen sich beide Fahrerinnen so nah, dass die 63-Jährige aufgrund der zeitweise einhändigen Fahrt die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Danach kümmerte sich die junge Frau um die 63-Jährige, wollte einen Krankenwagen rufen und einen Personalienaustausch veranlassen, was die 63-Jährige Beides ablehnte, da sie ihre Verletzung zunächst nicht als erheblich einstufte.

Erst später bemerkte die 63-Jährige, dass infolge des Unfalls ihr rechter Arm gebrochen ist. Zu diesem Zeitpunkt war die junge Frau nicht mehr vor Ort. Die junge Frau hatte hellbraune Locken, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Speyer zu melden.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zu der jungen Frau geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Weitere Einbrüche

Speyer (ots) – Am 31.08.2021 zwischen 03:30 Uhr und 05:45 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Pressebetriebs in der Daimlerstraße auf, betraten das Innere, hebelten dort weitere Türen auf und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand wurde dabei nichts erbeutet.

Am 01.09.2021 um 3 Uhr wurde das seitliche Fenster einer Bäckerei in der Waldseer Straße aufgehebelt und aus dem Inneren ein Tresor gewaltsam entfernt. Weiterhin wurden zwei Geldkassetten entwendet. Danach entfernte sich der Täter durch das gleiche Fenster, aus dem er gekommen war und löste einen akustischen Alarm eines PKW aus, der unterhalb des Fensters geparkt war. Der Gesamtsachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.