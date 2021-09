Brand eines Autos

Lambsheim (ots) – In der Nacht auf Mittwoch 01.09.2021 gegen 03:30 Uhr, brannte in der Königsberger Straße in Lambsheim ein geparktes Auto. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Königsberger Straße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Kennzeichendiebstahl-Zeugen gesucht

Waldsee (ots) – Im Zeitraum vom 27.08.2021, 19:30 Uhr bis 28.08.2021, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines in der Rehhütter Straße geparkten VW-Golf. Da sich bei den ersten Ermittlungen zeigte, dass das Kennzeichen wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben ist und der Besitzer das Fahrzeug dennoch bewegt hatte, musste dieser wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz beanzeigt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Heßheim (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw VW Scirocco am 27.08.2021, in der Zeit von 13-20 Uhr in der Frankenthaler Straße, Höhe Hausnummer 7. Als er wieder zu seinem Pkw kam musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.