Familienstreit eskaliert

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 31.08.2021 um 16:43 Uhr, kam es in Oggersheim zum Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Anlass war ein Familienstreit bei dem der geschädigte 37-jährige Mitteiler von seiner alkoholisierten 70-jährigen Mutter mit einem Wasserfilter auf den Kopf geschlagen wurde.

Der Sohn wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo die Platzwunde entsprechend versorgt wurde.

Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 31.08.2021 gegen 23:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 55-Jähriger zeigte dem Gastwirt sein Impfzertifikat auf seinem Handy, um Zutritt zu der Gaststätte zu erhalten. Später beschuldigte der Gast den Wirt sein Handy manipuliert zu haben und schlug ihm ins Gesicht.

Der Gastwirt konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 55-jährige war stark alkoholisiert. Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen. Außerdem verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

Motorradfahrer weicht Hund aus und stürzt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Dienstagabend 31.08.2021 gegen 18 Uhr stürzte ein Motorradfahrer in der Niedererdstraße, weil er einem Hund ausweichen musste. Ein Mann war mit seinen Kindern und dem Hund spazieren, als der angeleinte Hund vor dem Motorrad auf die Straße lief. Der Mann erkundigte sich zwar kurz nach dem Motorradfahrer, verließ aber die Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben.

Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Sturz leicht verletzt, auch das Motorrad wurde leicht beschädigt.

Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 54-Jähriger als Unfallverursacher ermittelt werden. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein Transporter, der am Dienstag 31.08.2021 zwischen 8:15-13 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Oppauer-Straße geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Dabei entstand am Transporter ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Flucht – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Dienstag 31.08.2021 vermutlich gegen Mitternacht, wurde ein Haus in der Wormser Straße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte eine Hauswand, ein Regenabfallrohr und eine Gartenmauer.

Der oder die Verursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden zu geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Unfall in der Leuschnerstraße

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall kam es am 31.08.2021 gegen 15:15 Uhr in der Leuschnerstraße. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer kollidierte beim Abbiegevorgang mit einer vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Fiat-Fahrerin. Ihr Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Fahrradfahrer durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen (31.08.2021), gegen 08:30 Uhr, streifte ein

68-jähriger Fahrradfahrer in einer Engstelle in der Georg-Herwegh-Straße ein wartendes Auto und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Mehrere betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 31.08.2021 erhielten mehrere Seniorinnen und Senioren in Ludwigshafen betrügerische Anrufe. In fünf Fällen teilte ein männlicher Anrufer mit, dass er ein Polizist namens Becker sei. Unter dem Vorwand die Geschädigten hätten fälschlicherweise Geld nach Russland überwiesen, wollte er die IP-Adressen erfragen.

In einem weiteren Fall rief ein englisch sprechender Mann an und teilte mit, dass er von der Firma Microsoft sei. Er verlangte Zugriff auf den PC eines Seniors, da etwas nicht mit dem Computer stimme.

Alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich und fielen nicht auf die Betrüger herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizei-Notrufnummer 110 an.

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Fahrradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 31.08.2021 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Unfall. Eine 57-Jährige Autofahrerin, die gerade von einem Parkplatzgelände auf die Straße fahren wollte, stieß mit einem vorfahrtsberechtigen Fahrradfahrer zusammen, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde.

Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand außerdem ein leichter Sachschaden.