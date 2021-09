Ludwigshafen (ots) – In einer Apotheke in der Hohenzollernstraße kam es am Dienstag 31.08.2021 gegen 08 Uhr, zu einer Auseinandersetzung mit einem 40-jährigen Kunden. Dieser wollte einen digitalen Impfnachweis erhalten. Da es jedoch Unstimmigkeiten bei seinen Dokumenten gab, wurde er an die Impfstelle verwiesen. Hierauf folgte eine lautstarke verbale Diskussion.

Der 45-jährige Apothekeninhaber versuchte schließlich die Diskussion zu unterbinden, indem er den Kunden aufforderte zu gehen. Im Weiteren stieß der 40-Jährige den Inhaber gegen den Brustkorb, sodass dieser in ein Ausstellungsregal fiel. Er wurde nicht verletzt und es entstand auch an der Ware kein Schaden.

Der Kunde konnte kurze Zeit später in der Industriestraße angetroffen werden. Er erklärte, er habe den 45-Jährigen lediglich von sich stoßen wollen, weil dieser auf ihn zugelaufen sei.