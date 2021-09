Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.09.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Angetrunken Bekannten mit Pkw abgeholt

Lambrecht (ots) – Eine 34-jährige Autofahrerin wurde am 01.09.2021 gegen 00:30 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Sie hatte nach eigenen Angaben den Beifahrer von einer Feier abgeholt. Über dessen Alkoholisierungsgrad gibt es keine Erkenntnisse.

Wattenheim: Audi-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wattenheim (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen war am 01.09.2021, um 00.10 Uhr, ein 25-Jähriger mit seinem Audi unterwegs. Der Wagen wurde von Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der B47 im Bereich Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen. Ein Alkohol- und Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von Amphetamin, Kokain und Metamphetamin und 0,4 Promille Alkohol. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Audi 0,37g Kokain und einen Teleskopschlagstock. Dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Gerolsheim: Einbruchserie verlagert sich nach Gerolsheim

Gerolsheim, Herpfengasse und Hauptstraße – Nacht zum 01.09.2021 (ots) – Nachdem ein Einbruchserie in Großkarlbach vor ca. 10 Tagen „abriss“, setzte sie sich in der Nacht zum 01.09.2021 in Gerolsheim fort. Der oder die Täter suchten insgesamt 3 Objekte in der der Herpfengasse (2) und in der Hauptstraße (1) auf. In einem Fall blieb es beim Versuch, der Geschädigte bemerkte lediglich Hebelspuren an einem Seiteneingang. An einem anderen Objekt in der Herpfengasse gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise ins Anwesen und durchwühlte verschiedene Behältnisse. Neben einer wertvollen Uhr wurden 70EUR entwendet. In der Hauptstraße überstieg der Täter mutmaßlich ein 2m-hohes Tor zu einem Einfamilienhaus. Ins Haus kam der Täter dann vermutlich durch eine unverschlossene Tür. Wie es aussieht wurde ausschließlich das Erdgeschoss aufgesucht. Es wurden mehrere Taschen durchsucht. Stehlgut: ca. 600,- Euro Bargeld, ein Führerschein und ein Samsung-Handy. Die Geschädigte wurde gegen 03:00 Uhr von ihrer Katze geweckt, bemerkte den Diebstahl jedoch erst am Morgen. In allen Fällen müssen wir davon ausgehen, dass der (oder die) Täter in Anwesenheit der schlafenden Geschädigten im Haus war. Wir haben die dringende Bitte: Schließen Sie Ihre Haustüren über Nacht ab und lassen Sie keine Türen (z.B. zum Lüften) geöffnet, wenn Sie schlafen! Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120.

Kirchheim: Schwerer Unfall

Kirchheim (Weinstraße), Weinstraße Süd/Weisenheimer Straße -01.09.2021, 15:15 Uhr (ots) – Ein Taxifahrer fuhr mit einem Fahrgast auf der Weinstraße Süd und wollte nach links in die Weisenheimer Straße einbiegen. Der 58-Jährige übersah dabei ein Motorrad im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 28-jährige Fahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin erheblich verletzten (Fraktur). Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Am PKW und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):