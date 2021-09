Rücksichtsloser Autofahrer

Germersheim (ots) – Ein besonders rücksichtloses Verhalten legte am Dienstag 31.08.2021 ein 58-jähriger Autofahrer an den Tag. Dieser nötigte auf der B9 in der Ausfahrt Germersheim Süd eine vor ihm fahrenden Autofahrerin durch zu dichtes Auffahren. Weiter versuchte er die 30-Jährige im Ausfahrtsbereich zu überholen, wodurch diese nach rechts ausweichen musste.

An einem Kreisverkehr fuhr der Drängler dann zu dicht an der Autofahrerin vorbei und streifte ihren PKW. Als Erklärungsversuch für seine Fahrweise gab er gegenüber den Beamten an, es eilig gehabt zu haben. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

PKW-Brand auf A65

Kandel-Nord (ots) – Am 31.08.2021 gegen 19:52 Uhr musste die A65 in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord aufgrund eines brennenden PKW kurzzeitig in Richtung Karlsruhe voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei der Ursache des Brands dürfte es sich um einen technischen Defekt des Fahrzeugs gehandelt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Zu stark gebremst

Rülzheim (ots) – Dienstagabend 31.08.2021 fuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec auf der Straße “Im Speyerer Tal” in Rülzheim. Bei der dortigen Tankstelle schätzte er eine Situation falsch ein und bremste zu stark. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen kam der Radfahrer in ein Krankenhaus und musste medizinisch versorgt werden.