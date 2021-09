Mannheim-Innenstadt: Unbelehrbarer Randalierer – weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 21-jähriger Randalierer zeigte sich am späten

Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt völlig unbelehrbar.

Zeugen verständigten kurz vor 23 Uhr die Polizei, da ein junger Mann in den U-

und T-Quadraten bei zwei Autos mit einem Stein die Scheiben eingeworfen sowie

ein Motorrad und einen Motorroller umgeworfen und hierdurch beschädigt hatte. Er

konnte durch eine Polizeistreife wenig später im Eingangsbereich eines

Restaurants am Friedrichsring festgenommen werden. Anhand einer

Personenbeschreibung konnte er eindeutig als Täter der Sachbeschädigungen

identifiziert werden. Nach Anzeigenaufnahmen und Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Ihm wurde ein Platzverweis

für die Innenstadt erteilt und für den Fall der Nichtbefolgung der Gewahrsam

angedroht.

Gegen 23 Uhr meldeten weitere Zeugen, dass im Quadrat erneut eine männliche

Person randalieren würde und ein mobiles Verkehrszeichen umgeworfen hätte. Durch

eine Polizeistreife wurde erneut der 21-Jährige angetroffen. Wie ihm bereits

angedroht worden war, wurde er daraufhin in Gewahrsam genommen und zum

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Da er einen alkoholisierten Eindruck

machte und offenbar unter Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein

vorheriger Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Bei einem

Drogentest wollte er nicht mitwirken.

Anschließend konnte der junge Mann seinen Rausch in der Notarrestzelle

ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Derzeit wird geprüft, inwiefern der 21-Jährige für weitere gleichgelagerte

Delikte in dieser Nacht in Betracht kommt. Mögliche weitere Geschädigte werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu

melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Hund bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im

Stadtteil Schwetzingerstadt wurde ein Hund schwer verletzt. Eine 20-jährige Frau

war gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs.

In Höhe der Mühldorferstraße rannte unvermittelt ein nicht angeleinter Hund von

links nach rechts über die Fahrbahn. Die 20-Jährige konnte trotz eingeleiteter

Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr verhindern und stieß mit

ihm zusammen. Dabei erlitt der Hund schwere Verletzungen. Die Tierhalterin begab

sich sofort zu einer nahegelegenen Tierarztpraxis, wo das Tier medizinisch

versorgt wurde. Über Art und Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren

Informationen vor.

Mannheim-Oststadt: Unbekannte brechen in Wohnung ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen

7.30 Uhr und 16:30 Uhr in eine Obergeschosswohnung in der Richard-Wagner-Straße

ein und entwendeten dort mehrere Wertgegenstände. Die Täter gelangten über die

Haupteingangstür in das Mehrfamilienhaus und hebelten anschließend die

Wohnungstür der betroffenen Eigentümer auf. Aus der Wohnung stahlen die Täter

eine wertvolle Herrenuhr und hochwertige Schuhe. Der Schaden der gestohlenen

Gegenstände beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei

wurden vor Ort Spuren gesichert. Diese werden nun im Laufe der weiteren

Ermittlungen ausgewertet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel.:

0621/174-3310) in Verbindung zu setzen.

Mannheim/Feudenheim – Fünf Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 2

Mannheim (ots) – Fünf Leichtverletzte forderte ein Auffahrunfall in der

Siebenbürger Straße auf Höhe der Theodor-Storm-Straße. Der 54-jährige Fahrer

eines Mercedes Transporters kam gegen 17.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache

nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr auf einen auf der Linksabbiegerspur

verkehrsbedingt wartenden VW-Bus auf, der seinerseits auf 2 weitere Fahrzeuge,

einen Audi A 3 und einen Porsche Boxster, aufgeschoben wurde. Beim Unfall wurden

insgesamt 5 Personen leicht verletzt und im Anschluss zur Untersuchung in

umliegende Krankenhäuser gebracht. An drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Siebenbürger Straße zwischen

Theodor-Storm-Straße und Wallstadt-Ost halbseitig gesperrt. Es kam zu keinen

größeren Verkehrsbehinderungen.

BAB 656 / Mannheim-Neckarau: Unbekannter Mercedes-Fahrer überholt verbotswidrig und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

BAB 656 / Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montagmorgen gegen 10:20 Uhr befuhr ein

54-Jähriger die BAB 656 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Mannheim, als er

sich an der Ausfahrt Mannheim-Neckarau auf der Abbiegespur einordnete. Beim

Abfahren scherte plötzlich ein hinter ihm fahrender Mercedes-Fahrer nach rechts

auf den Standstreifen aus und setzte zum verbotswidrigen Überholen des

54-Jährigen an. Als der Unbekannte, auf Höhe des BMWs, plötzlich nach links zog,

wich der 54-Jährige, der einen Zusammenstoß vermeiden wollte, ebenfalls nach

links aus. Hierbei streifte er die dort befindliche Leitplanke. Der unbekannte

Mercedes-Fahrer entfernte sich sofort von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten

als Unfallverursacher nachzukommen. An dem BMW des 54-Jährigen entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die weiteren Ermittlungen

wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben sowie Angaben zu dem Fahrzeug und

dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.:

0621 470930 zu melden.

Derzeit ist nur bekannt, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen

Mercedes-Benz, E-Klasse gehandelt haben soll.