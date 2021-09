St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Bremse abgerutscht und Verkehrsunfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 29-jährige BMW-Fahrerin fuhr am

Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L546 auf Höhe der Straße Am Bahnhof auf

zwei weitere Fahrzeuge auf, welche an einer roten Ampel warteten. Die

Fahrzeugführerin rutschte bei der Annäherung an die wartenden PKW von der Bremse

ab und fuhr zunächst auf den Mazda einer 56-Jährigen auf. Dieser wurde durch den

Aufprall schließlich auf den VW eines 25-jährigen Mannes geschoben. Der

Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen liegt bei 13.000 Euro.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall kein Beteiligter verletzt.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Geschäftsräume – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

brachen bisher unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Goldhändlers in der

Parkstraße ein. Die Täter hebelten das Fenster zum Verkaufsraum auf und

entwendeten mehrere Gramm Feingold und Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf

mindestens 2.500 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat unter Beteiligung der

Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche etwas

Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Hockenheim (Tel.: 06205/2860-0) in Verbindung zu setzen.

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter verursachen durch besondere Betrugsmasche hohen finanziellen Schaden

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bisher unbekannter Täter

entlockte einer über 70-Jährigen am Montagmorgen durch eine Betrugsmasche am

Telefon ihre Kontodaten und erbeutete dadurch fast 100.000 Euro. Der Täter gab

sich als Bankmitarbeiter aus und erklärte der Frau, man müsse das

Sicherheitssystem der Kreditkarte umstellen. Danach übersandte er ihr eine

E-Mail mit einem QR-Code. Über den QR-Code wurde die Frau auf eine nachgeahmte

Internetseite der Bank weitergeleitet. Dort meldete sich die Frau an. Der Täter

erhielt kurz darauf vollen Zugriff auf mehrere Konten der Dame. Am nächsten Tag

stellte die Frau fest, dass der Unbekannte mehrere unberechtigte Überweisungen

in fast 6-stelliger Höhe auf diverse Onlinekonten vorgenommen hatte. Die

Kriminalpolizei in Heidelberg hat nun die Ermittlungen wegen Betruges

aufgenommen. Im Zusammenhang mit Betrugsdelikten können nachfolgende

Verhaltenstipps schützen:

Prüfen Sie kritisch den Absender von E-Mails. Geben Sie keine

sensiblen Daten (wie z.B. Zugangsdaten) auf Internetseiten ein,

welche sie über Links oder QR-Codes in E-Mails aufgerufen haben.

Kontaktieren Sie im Zweifel ihren Ansprechpartner bei der Bank.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen PKW und Roller – 16-Jähriger verletzt

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 16-Jähriger war am Dienstag gegen

11:45 Uhr mit seinem Roller auf der Schwetzinger Straße in Richtung Reilingen

unterwegs, als er an der Einmündung zur Straße Schweriner Weg nach rechts in

diese abbiegen wollte. Da am rechten Fahrbahnrand ein Sprinter hielt, nahm der

16-Jährige beim Abbiegen eine größere Kurve und geriet so kurzzeitig auf die

Gegenfahrbahn. Hierbei übersah er einen 85-jährigen Mercedes-Fahrer, der in

Richtung Einmündungsbereich unterwegs war. Beide konnten einen Zusammenstoß

nicht mehr rechtzeitig verhindern. Der 16-Jährige stürzte in der Folge auf die

Fahrbahn und verletzte sich im Schulterbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen

in eine naheliegende Klinik gebracht. Der 85-Jährige blieb unverletzt. An dem

Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. An dem

Kleinkraftrad des Jugendlichen entstand hingegen Totalschaden. Um die

ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden, wurde zusätzlich die Feuerwehr

verständigt. Diese kam mit zwei Fahrzeugen ebenfalls vor Ort.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

L723 / Wiesloch / Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall infolge Unachtsamkeit

L723 / Wiesloch / Rauenberg (ots) – Am Dienstag gegen 14:51 Uhr befuhr eine

67-Jährige mit ihrem Skoda die L723 von Rauenberg kommend in Richtung Wiesloch.

Auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg musste die 67-Jährige aufgrund

einer rot anzeigenden Ampel abbremsen und verkehrsbedingt halten. Eine hinter

ihr fahrende 39-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge mit ihrem

Mazda auf den Skoda auf. Beide Frauen blieben glücklicherweise unverletzt. An

den Fahrzeugen entstand hingegen Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 5500

Euro.