St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Bremse abgerutscht und Verkehrsunfall verursacht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 29-jährige BMW-Fahrerin fuhr am

Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L546 auf Höhe der Straße Am Bahnhof auf

zwei weitere Fahrzeuge auf, welche an einer roten Ampel warteten. Die

Fahrzeugführerin rutschte bei der Annäherung an die wartenden PKW von der Bremse

ab und fuhr zunächst auf den Mazda einer 56-Jährigen auf. Dieser wurde durch den

Aufprall schließlich auf den VW eines 25-jährigen Mannes geschoben. Der

Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen liegt bei 13.000 Euro.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall kein Beteiligter verletzt.