Mannheim: Fünf Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

MANNHEIM – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen fünf junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht von Samstag, 12.06.2021, auf

Sonntag, 13.06.2021, im Stadtteil Innenstadt gemeinsam mit einem weiteren

Tatverdächtigen versucht zu haben, einen 23-jährigen Mann durch Messerstiche zu töten.

Die Männer hielten sich am 13.06.2021 gegen 01:00 Uhr im Bereich der Mensawiese

im Mannheimer Schlosspark auf. Als sich der Geschädigte, der sich selbst auch

mit mehreren Bekannten an dieser Örtlichkeit befand, zu der Gruppierung der

Tatverdächtigen begab, sollen die mit Messern bewaffneten Männer ihr Opfer

schließlich umgestoßen und anschließend gemeinsam mit ihren Messern auf dieses

eingestochen haben. Sie sollen erst von dem Geschädigten abgelassen haben, als

mehrere Polizeifahrzeuge mit Sondersignal am Tatort vorfuhren.

Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin, lediglich ein 21-Jähriger konnte wenig

später in Tatortnähe festgenommen werden.

Der 23-jährige Geschädigte erlitt zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am

ganzen Körper. Zumindest ein Stich hatte nur knapp ein wichtiges Blutgefäß

verfehlt. Durch rasche medizinische Versorgung des Verletzten konnte dessen

Leben gerettet werden.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen durch die beim Kriminalkommissariat Mannheim

eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Park“ konnten zwischenzeitlich die

weiteren Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die fünf Männer erlassen. Sie wurden nach der Vorführung beim

Ermittlungsrichter und Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch

gegen den identifizierten sechsten Tatverdächtigen, dauern an.