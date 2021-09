Karlsruhe – 19-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung mit Glasflasche ermittelt und in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Die Kriminalpolizei Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnten nach

aufwendiger Ermittlungsarbeit einen 19-Jährigen ermitteln, der unter dringendem

Tatverdacht steht, in der Nacht zum 24. Juli einen 20 – Jährigen mit einer

Glasflasche schwer verletzt zu haben.

Nach einem von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gestellten Haftantrag kam der

aus Albanien stammende Beschuldigte am Dienstag nach der Vorführung beim

Haftrichter in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein zunächst unbekannter Täter mittels Glasflasche

in der Nacht zum Samstag, dem 24. Juli 2021, gegen 0.20 Uhr an der

Straßenbahnhaltestelle der Europahalle in der Ernst-Frey-Straße einen

20-Jährigen niedergeschlagen. Das Opfer erlitt diverse Kopfverletzungen und war

zumindest kurzzeitig bewusstlos, eine stationäre Behandlung war notwendig

geworden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine mehrköpfige Gruppe, darunter der

Tatverdächtige, zunächst mit dem 20-Jahre alten Opfer in Streit geraten sein,

woraus sich eine Schlägerei entwickelt habe. Im Zuge dieser Schlägerei soll der

Beschuldigte mit erheblicher Intensität dem Geschädigten eine Glasflasche gegen

den Kopf geschlagen haben, die daraufhin zerbrach. Der Geschädigte trug unter

anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma davon.

Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher weiterer Mittäter dauern an.

Karlsruhe – 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Dienstagnachmittag ein

21-jähriger irakischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird versuchter

Totschlag vorgeworfen. Er soll zunächst am späten Montagabend auf der

Kreuzackerstraße auf den 25-jährigen Ex-Freund seiner Freundin getroffen sein.

Im Verlauf einer Auseinandersetzung soll er dann den 25-Jährigen durch mehrere

Stiche, mit einem bislang unbekannten Gegenstand, schwer verletzt haben. Der

21-Jährige konnte kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Ubstadt-Weiher – Unbekannte legten Giftköder aus

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte haben in den letzten Tagen im Ortsteil

Weiher Giftköder ausgelegt. Im Feldgebiet zwischen Altem Forsthaus und

Grillhütte Weiher wurden die Giftköder, die mit sogenanntem Schneckenkorn

versetzt waren, ausgelegt. Die Schupfnudeln weisen dadurch eine deutliche

bläuliche Verfärbung auf. Bislang haben sich zwei Hundebesitzer bei der Polizei

gemeldet, deren Hunde davon gefressen hatten und anschließend tierärztlich

versorgt werden mussten.

Die Polizei bittet Hundebesitzer um Vorsicht. Zeugen, Hinweisgeber oder weitere

Betroffene werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ubstadt-Weiher, Telefon

07251/442800 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Mit Holzteilen beladener Sattelzug gerät in Brand

Karlsruhe (ots) – Ein mit Holzkleinteilen beladener Sattelzug geriet am frühen

Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe von Ettlingen in Brand. Die

Autobahn war bis gegen 9 Uhr voll gesperrt. Es kam zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Lkw war gegen 01.30 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als

der Fahrer bemerkte, dass seine Ladung in Brand geraten war. Er stellte sein

Fahrzeug auf dem Standstreifen kurz vor der Schienenüberführung von Ettlingen

nach Rüppurr ab und verständigte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten gestalteten

sich schwierig, da die Ladung mit Hilfe des technischen Hilfswerks abgeladen und

sukzessive gelöscht werden musste.

Die A5 musste in Fahrtrichtung Norden bis gegen 9 Uhr voll gesperrt werden. Ab

ungefähr 10 Uhr waren der mittlere und der linke Fahrstreifen wieder frei. Die

Bergungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen dauern derzeit noch an.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es durch die Sperrung zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bruchsal – Alkoholisierter Mann greift Diensthund an

Karlsruhe (ots) – Nachdem er mit Alkohol am Steuer angehalten wurde, leistete

ein 25-jähriger Mann am Dienstag im Bereich einer Vereinsgaststätte in Bruchsal

erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, der

eingesetzte Diensthund angegriffen.

Der 25-Jährige wurde gegen 23.15 Uhr vor einem Vereinsheim am Sportzentrum von

Polizeibeamten kontrolliert. Er verhielt sich sehr aggressiv und war offenbar

stark alkoholisiert. Nachdem er mehrfach aufgefordert worden war, die

Anweisungen der Polizisten zu befolgen, musste sogar der Diensthund eingesetzt

werden. Diesen umklammerte der aggressive Mann wohl, sodass sich der Beißkorb

löste und er durch einen Hundebiss leicht verletzt wurde. Schließlich waren vier

Beamte und der Hund notwendig um den 25-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Auf

dem Polizeirevier Bruchsal wurde ihm Blut abgenommen, eine ärztliche Versorgung

der Bisswunde war wohl nicht notwendig.

Im Gerangel wurde einer der Polizeibeamten durch Tritte leicht am Bein verletzt,

konnte seinen Dienst aber fortsetzen.