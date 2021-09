Einbruch in Büro,

Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 30.08.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag 31.08.2021, 08:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Weilburg in ein Büro eingebrochen. Unbekannte Täter betraten ein Haus in der Frankfurter Straße und hebelten darin die Zugangstür zu dem Büro eines 31-Jährigen auf. Das Büro wurde dann durchsucht und die Täter entwendeten Bargeld und Laptops im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Bäckerei,

Hadamar, Untermarkt, Montag, 30.08.2021

(wie) Am Montagabend wurden Beschädigungen eines Einbruchsversuches an einer Bäckerei in Hadamar festgestellt. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, da an der Tür und der Schiebetür der Bäckerei Aufbruchsspuren vorhanden waren. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und stellte fest, dass unbekannte Täter erfolglos versucht hatten die Zugangstür und auch die Schiebetür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Sitzbank angezündet,

Hadamar-Niederzeuzheim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.09.2021, 04:08 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Niederzeuzheim eine Sitzbank angezündet. Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht an den Bahnhof Niederzeuzheim gerufen, da dort eine Sitzbank brannte. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, die Bank wurde stark beschädigt. Offensichtlich war zuvor Papier auf der Sitzbank in Brand gesetzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Verletzter bei Unfall in Schwickershausen, Bad Camberg-Schwickershausen, Weilstraße, Dienstag, 31.08.2021, 15:24 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde ein Mann bei einem Unfall in der Weilstraße verletzt. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem VW die Weilstraße in Schwickershausen. Aus bisher unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Seat. Durch den Aufprall wurde der VW umgeworfen und kam in einer Hofeinfahrt auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 86-Jährige wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR.